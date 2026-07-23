Formel 1: Diese zwei Fahrer müssen in Ungarn aussetzen

Die Formel-1-Saison 2026 fing relativ langsam an. Die Absagen der beiden April-Rennen in der Golf-Region sorgte für viel Leerlauf. Doch mit dem Übersetzen auf den europäischen Kontinent kam die Königsklasse zuletzt dann doch noch richtig in Schwung. Vor der Sommerpause standen sechs Rennen in acht Wochen auf dem Programm.

Den Abschluss dieses Euro-Zwischenspurts bildet am kommenden Wochenende (25./26.7.) der Grand Prix von Ungarn in Budapest. Natürlich will sich auf dem Hungaroring jeder Fahrer mit einem guten Ergebnis in die Ferien verabschieden. Für zwei Piloten beginnt das Wochenende aber erst einmal auf der Ersatzbank.

Nach dem Motto "Jugend forscht" lassen McLaren und Alpine ihre Nachwuchskräfte im ersten freien Training an Lenkrad. Ganz freiwillig kommt der Fahrertausch nicht. Das Reglement schreibt vor, dass alle Stammkräfte ihr Cockpit zwei Mal pro Jahr für einen Junior räumen müssen. Eingesetzt werden dürfen Talente, die maximal zwei Grand-Prix-Einsätze absolviert haben.

Wilhelm Für Oscar Piastri beginnt das Budapest-Wochenende erst mit dem zweiten Training.

Piastri auf der Ersatzbank Nur die Rookies unter den Stammfahrern sind von der Regelung ausgenommen. Das heißt: Arvid Lindblad ist der einzige Pilot im Feld, der alle FP1-Sessions diese Saison bestreiten darf. Bei Fernando Alonso kann die FIA schon einen Haken machen. Der Spanier hat bereits zwei Mal ausgesetzt. Die anderen müssen mindestens noch ein Mal nachziehen.

In Budapest betrifft das mit Oscar Piastri auch einen großen Namen. Der Vorjahresdritte muss seinen McLaren an Leonardo Fornaroli abtreten. Für den amtierenden Formel-2-Meister ist es schon der zweite Einsatz in dieser Saison. In Barcelona hatte der Italiener Lando Norris in der Auftakt-Session vertreten.

xpb Paul Aron hat schon zwei Trainingseinsätze für Audi abgespult. Jetzt darf er sein Talent bei Alpine zeigen.

Dritter Einsatz für Paul Aron Auch bei Alpine müssen nach dem ersten Training die Sitzschalen und die Startnummern gewechselt werden. Hier bekommt Nachwuchsmann Paul Aron eine weitere Chance, sein Talent unter Beweis zu stellen. Der Este übernimmt das Auto von Franco Colapinto.

Für Aron ist es der erste Einsatz im aktuellen A526 in diesem Jahr. Allerdings hat der 22-Jährige schon zwei offizielle Trainings-Sessions hinter sich. In Barcelona und Spielberg hatte Alpine seinen Junior an das Audi-Team ausgeliehen, um die FP1-Regel zu erfüllen. Das Werksteam musste auf das Talent von der Konkurrenz zurückgreifen, weil im eigenen Junior-Programm noch keine geeignete Kandidaten parat stehen.