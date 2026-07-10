Formel 1: Gerüchte um Sainz-Wechsel - Hülkenberg-Cockpit bei Audi in Gefahr?

Es ist jedes Jahr das Gleiche. Kurz vor der Formel-1-Sommerpause beginnt die sogenannte "Silly Season", in der plötzlich jede Menge Gerüchte über mögliche Fahrerwechsel aus dem Boden des Fahrerlagers sprießen. Bei gleich mehreren auslaufenden Verträgen kommt nun die Zeit, in der die Weichen für die kommenden Jahre gestellt werden.

Carlos Sainz hatte die Spekulationen über einen möglichen Abgang zuletzt selbst befeuert. Nach dem Silverstone-Grand-Prix, bei dem Williams eigentlich mit einem neuen Frontflügel Fortschritte zeigen wollte, sprach der Spanier von einem Weckruf. "Wir müssen schnellstens herausfinden, was mit dem Auto schiefläuft und warum das Upgrade nicht funktioniert hat."

Schon seit Wochen ist der Frust im Williams-Lager zu spüren. Nach einer guten Vorsaison ging die Entwicklung in diesem Jahr rückwärts. Dabei war man eigentlich mit dem Ziel gestartet, den Rückstand auf die Top-Teams zu verringern. Mit dieser Aussicht wurde Sainz auch 2025 nach Grove gelockt. Doch aktuell ist nicht zu erkennen, dass Williams-Teamchef James Vowles das Versprechen einlösen kann.

xpb Williams-Teamchef James Vowles weiß, dass er Carlos Sainz mehr bieten muss.

Williams muss sich steigern Der Brite hat Verständnis für die Sorgen seines Piloten: "Ich kann verstehen, dass er frustriert ist. Ich bin selbst auch frustriert. Wir müssen ihm jetzt beweisen, dass wir das Ruder in absehbarer Zeit herumreißen können. Ich bin zuversichtlich, dass uns das gelingt. Natürlich könnte er zu einem anderen Team wechseln. Aber er möchte in diesem Projekt auch seine eigenen Spuren hinterlassen, genau wie ich."

In den kommenden Wochen wird Sainz zusammen mit seinem Management alle Optionen ausloten. Wenn er will, könnte der Madrilene nach der Saison bei einem neuen Team anheuern. Nach seinem Rauswurf bei Ferrari hatte Sainz bereits mit Audi und Alpine verhandelt, sich dann aber für Williams entschieden. Die Frage lautet, ob die Angebote von damals immer noch auf dem Tisch liegen.

xpb Mattia Binotto sieht keine Notwendigkeit, etwas an der aktuellen Fahrerpaarung zu ändern.

Binotto lobt Hülkenberg-Qualitäten Sollte Sainz auf der Wunschliste von Audi stehen, könnte auch der Platz von Nico Hülkenberg in Gefahr geraten. Der Rheinländer fährt dieses Jahr etwas glücklos und wartet noch auf seine ersten WM-Punkte. Doch Mattia Binotto will aktuell von der Personalie Sainz nichts wissen. Am Sky-Mikrofon gab der Audi-Teamchef in Silverstone ein Bekenntnis zu seiner aktuellen Fahrerpaarung ab.

"Die Fans sollten sich keine Sorgen machen. Wir haben ein tolles Line-up. Wir haben immer gesagt, dass es eine gute Mischung aus einem jungen Piloten und einem mit viel Erfahrung ist. Das Wichtigste ist aber, dass beide schnell sind. Ich bin sehr zufrieden", lobte der Italiener die Zusammenarbeit mit Bortoleto und Hülkenberg.

Dass sein deutscher Schützling im reifen Formel-1-Alter von 38 Jahren etwas an Qualität verloren haben könnte, wies Binotto entschieden von sich: "Nico hat noch viel Energie in seinem Tank. Er ist sehr fokussiert, er liefert konstant ab. Er macht den Eindruck, als wäre er ein junger Fahrer, der noch viele Jahre vor sich hat. Wir sind sehr glücklich mit ihm."