Billig im Leasing: Dacia Spring kostet weniger als ein Monatsticket

Die neue E-Auto-Förderprämie der Bundesregierung gilt nicht nur für Autos, die klassisch gekauft oder finanziert werden. Kundinnen und Kunden, die einen Neuwagen mit reinem Elektro- oder Plug-in-Hybridantrieb leasen, werden vom Staat ebenfalls finanziell unterstützt. Das fördert aktuell einige besonders günstige Leasingangebote zutage, mit denen das selbst genutzte Auto pro Monat günstiger ist als ein klassisches ÖPNV- oder das Deutschlandticket.

Dacia Spring für 29 Euro im Monat Das aktuell mit Abstand billigste Leasingangebot betrifft den Dacia Spring . Das Autohaus Gotthard König GmbH in Teltow (südlich von Berlin) bietet das kleine Elektroauto aktuell (Stand Donnerstag, 22. Januar 2026, 10:30 Uhr) für gerade einmal 29 Euro im Monat an. Die Parameter: 60 Monate (also fünf Jahre) Vertragslaufzeit und eine Fahrleistung von höchstens 5.000 Kilometern pro Jahr. Diese Eckpunkte sind sehr restriktiv, aber passen sicherlich zum Fahrprofil einiger Menschen. Zum Beispiel dann, wenn das Auto nicht auf Langstrecken, sondern nur für die üblichen Erledigungen des Alltags genutzt wird. Wer im Schnitt nur knapp 100 Kilometer pro Woche fährt, kommt damit hin.

Doch selbst mit kundenfreundlicheren Bedingungen bleibt der Dacia Spring bei diesem Händler ein interessantes Angebot. Wer die jährliche Kilometerleistung auf 10.000 Kilometer erhöht, zahlt nur 39 Euro im Monat. Wird die Fahrleistung auf 15.000 Kilometer im Jahr aufgestockt und die Laufzeit in Kombination damit auf 48 Monate reduziert, werden immer noch hochinteressante 41 Euro fällig.

Kaufprämie mit Sonderzahlung verrechnen Ein paar Einschränkungen sind jedoch zu beachten. So gilt das Angebot lediglich für private Kundinnen und Kunden und das Auto ist erst ab Mai 2026 verfügbar. Zudem wird eine Leasing-Sonderzahlung von 6.000 Euro fällig. Doch die kann man sich über die E-Auto-Förderung zurückholen. Haushalte mit einem zu versteuernden Einkommen von 45.000 Euro im Jahr und zwei Kindern unter 18 Jahren erhalten genau diesen Betrag als Förderprämie vom Staat. Wer mehr verdient und/oder weniger Kinder hat, kann die Sonderzahlung zumindest teilweise verrechnen. Erhält man beispielsweise nur 3.000 Euro Förderprämie und legt die restliche Sonderzahlung auf die Einzelmonate um, fährt man mit dem Ursprungsangebot (60 Monate und 5.000 Kilometer im Jahr) immer noch für 79 Euro pro Monat ein eigenes Auto.

Dass es für diese Tarife den Dacia Spring nur in der Basisversion Essential gibt, versteht sich fast von selbst. Das bedeutet: Der Elektroantrieb leistet 51 kW (70 PS), die WLTP-Reichweite liegt bei 221 Kilometern und die Kombination aus weißem Lack, schwarzer Kunststoff-Beplankung und Radzierblenden aus Plastik wirkt nicht gerade hochwertig. Zudem sind immerhin ABS, ESP sowie Notbrems- und Spurhalteassistent an Bord. Hinzu kommen elektrische Fensterheber, Tempomat und eine Einparkhilfe.