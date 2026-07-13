Chinesen legen elektrischen Käfer-Klon neu auf: GWM Ora Ballet Cat wird Ora 6

Great Wall Motor (GWM) frischt den Ora Ballet Cat für den chinesischen Markt auf. Das Elektroauto, das mit seinem Retro-Design unverkennbar an den klassischen VW Käfer erinnert, erhält ein technisches Update mit mehr Leistung. Zudem könnte das Modell künftig unter dem Namen Ora 6 angeboten werden und sich damit in die neue Namensstrategie der Marke einreihen.

Elektro-Käfer mit 204 PS Optisch bleibt der rund 4,40 Meter lange Fünftürer seinem bisherigen Auftritt treu. Runde Scheinwerfer, stark ausgeformte Kotflügel, eine flach stehende Frontscheibe und die abfallende Dachlinie orientieren sich weiterhin deutlich am historischen Volkswagen Käfer. Auch die Abmessungen bleiben mit 4.401 Millimetern Länge, 1.853 Millimetern Breite, 1.681 Millimetern Höhe und einem Radstand von 2.750 Millimetern unverändert.

Great Wall Motors

Unter der Karosserie gibt es dagegen spürbare Änderungen. Der Elektromotor leistet künftig 150 kW (204 PS) statt bisher 126 kW (171 PS). Gleichzeitig steigt die Höchstgeschwindigkeit von 155 auf 180 km/h. Die Energie liefert weiterhin eine Lithium-Eisenphosphat-Batterie (LFP) von GWM-Tochter SVOLT. Angaben zur Batteriekapazität oder zur Reichweite hat der Hersteller bislang jedoch nicht veröffentlicht.

Weibliche Käufer als Zielgruppe Der Ora Ballet Cat wurde 2022 in China eingeführt und setzte von Beginn an auf eine ungewöhnliche Positionierung als Lifestyle-Modell im Retro-Look. Mit speziellen Komfortfunktionen, die sich insbesondere an weibliche Käufer richteten, sorgte das Fahrzeug zwar für Aufmerksamkeit, blieb jedoch hinter den Verkaufserwartungen zurück. Seit der Markteinführung wurden in China bis Mitte 2026 lediglich rund 8.500 Exemplare ausgeliefert.

Mit der möglichen Umbenennung in Ora 6 verabschiedet sich GWM zugleich weiter von den bisherigen Modellnamen mit dem Zusatz "Cat". Bereits der frühere Ora Good Cat wird auf vielen Exportmärkten als Ora 5 verkauft, weitere Modelle sollen künftig ebenfalls numerische Bezeichnungen erhalten. Das überarbeitete Modell dürfte damit nicht nur technisch, sondern auch strategisch den Neustart der Baureihe markieren. Bis nach Europa oder gar Deutschland wird der China-Käfer allerdings wohl nicht krabbeln.