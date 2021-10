Individualisierung von Faab Fabricauto und Citroën Gefährlich viel Spielraum, mon Ami

Citroën bietet in Kooperation mit Faab Fabricauto Individualisierungen für den kleinen Ami an. Es gibt Design-Vorlagen, aber man kann als Kunde auch selbst ran.

Viele Hersteller haben längst erkannt: Einige Kombinationen aus Farben und Ausstattung sollten nicht angeboten werden. Knallroter Lack zum blauen Interieur? Bitte nicht. Doch ohnehin scheint der Farbfächer für viele Neuwagen aktuell nur noch sehr wenige Blätter zu haben. Die meisten angebotenen Töne bewegen sich in der wenig farbenfrohen Region mannigfaltiger Grau-Abstufungen. Frei nach dem Motto "Und führe mich nicht in Versuchung". Citroën ist da weniger bibeltreu und hat sich einen Kooperationspartner an Bord geholt, mit dem die Kunden bei Bedarf komplett eskalieren dürfen.

Citroën / Faab Fabricauto Neben einigen vordefinierten Designs gibt es auch die Möglichkeit, eigene Entwürfe an unterschiedlichen Stellen des E-Autos anzubringen.

Komplettprogramm möglich

Bei Faab Fabricauto kann man sich als Käufer des kleinen Elektroflitzers Ami entweder eine von sieben Designvorlagen aussuchen, oder ein eigenes Design erstellen. Letzteres lässt sich dann mehr oder weniger dramatisch applizieren. Für 619 Euro gibt es das volle Programm: Was auch immer der Kunde aufgedruckt haben möchte, erstreckt sich über das Dach, beide Türen, die Schweller und die Front. Es lassen sich aber auch einzelne Sektionen zur Verschönerung buchen.

Citroen / Patrick Lang Hier handelt es sich exemplarisch natürlich um ein überaus gelungenes Design.

Da wir mittlerweile im Zeitalter der Internet-Memes leben, kann man sich vorstellen, wie es in Frankreich (dort gibt es den Citroën Ami zu kaufen) bald aussehen könnte. Überall Grumpy Cats, Rage Faces, Doges, Depressed Harolds, Overly Attached Girlfriends und Nyan Cats – großflächig auf kleine E-Autos gedruckt. Worauf wir hinauswollen: Viel Spielraum bietet eben auch viel Potenzial für wirklich schlimme Kreationen – und auch wenn man es heutzutage leicht glauben kann: Nicht jeder ist wirklich ein Designer, nur weil er schonmal einen Filter über ein Handyfoto gelegt hat. Am Ende ist es aber vor allem im Interesse des Herstellers selbst, dass die eigenen Produkte nicht verschandelt durch die Weltgeschichte gondeln. Ob Citroën da noch eine Kontrollinstanz eingebaut hat? Wir halten beim nächsten Frankreich-Besuch mal die Augen offen.

Umfrage Wer geht in puncto Design aktuell den besten Weg? 765 Mal abgestimmt Mercedes mit den EQ-Modellen. Der Audi RS E-Tron GT ist das Maß der Dinge. BMW hat den richtigen Mix aus Progressivität und Emotion. mehr lesen

Fazit

Das könnte gefährlich werden für Citroën – fahren bald nur noch wild beklebte Amis durch Frankreich? Nun ja, gar so dramatisch wird es wohl nicht werden. Und ein knuffiger E-Flitzer wie der Ami kann auch so einiges tragen. Trotzdem ist es gewagt, der Kundschaft freie Design-Hand zu lassen.