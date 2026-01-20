Citroën verdoppelt E-Auto-Förderung: E-C3 für unter 8.000 Euro möglich

Die Bundesregierung hat die neue Elektroauto-Förderung auf den Weg gebracht. Wer jetzt ein neues Elektroauto kauft, kann bis zu 6.000 Euro Förderprämie vom Steuerzahler erhalten. Der französische Autobauer Citroën springt auf den neu anlaufenden Zug auf und verdoppelt für Käufer eines Elektromodells aus dem Citroën-Portfolio die Prämie. Je nach Rahmenbedingungen können Kunden so mit einem Nachlass von bis zu 12.000 Euro rechnen. Der Autobauer befristet das Angebot bis zum 31. März 2026.

Die Förder-Grundlagen Gefördert wird nur der Kauf eines Elektromodells oder eines PHEV, wenn letzterer bestimmte Vorgaben erfüllt. Wird eine Förderung beantragt, dann darf das zu versteuernde Haushaltsjahreseinkommen 80.000 Euro nicht übersteigen. Für jedes nicht volljährige Kind erhöht sich die Einkommensgrenze um 5.000 Euro.

Die Förderung selbst ist modular aufgebaut und kann – je nach persönlicher Situation – bis zu 6.000 Euro betragen:

3.000 Euro Basisförderung für batterieelektrische Fahrzeuge, 1.500 Euro für Plug-In-Hybride und Elektroautos mit Range-Extender

für batterieelektrische Fahrzeuge, 1.500 Euro für Plug-In-Hybride und Elektroautos mit Range-Extender + 500 Euro pro Kind im Haushalt (maximal zwei Kinder)

im Haushalt (maximal zwei Kinder) + 1.000 Euro Zusatzförderung bei unter 60.000 Euro zu versteuerndem Haushaltseinkommen pro Jahr plus weitere 1.000 Euro bei unter 45.000 Euro zu versteuerndem Haushaltseinkommen pro Jahr

E-Auto-Einstieg ab 7.990 Euro möglich Die Maximalförderung von 12.000 Euro erhalten also nur Haushalte mit maximal 45.000 Euro Jahreseinkommen, in denen zwei nicht erwachsene Kinder leben und in denen ein Elektroauto angeschafft werden soll. Mit diesem Preisvorteil würde der Kaufpreis für einen Citroën E-C3 Urban Range in der Ausstattungsvariante You mit 83 kW starkem E-Motor und 30 kWh großer Batterie, der regulär ab 19.990 Euro angeboten wird, auf 7.990 Euro sinken.

Neben dem E-C3 bietet Citroën noch die Elektromodelle E-C3 Aircross (ab 23.490 Euro), E-C4 (ab 28.900 Euro), E-C4 X (ab 29.600 Euro), C5 Aircross Elektro (ab. 39.590 Euro), E-Berlingo (ab 33.940 Euro) und E-Spacetourer (ab 43.230 Euro). Die Förderung für PHEV-Modelle summiert sich mit dem Citroën-Bonus auf maximal 9.000 Euro. Hier haben die Franzosen den C5 Aircross PHEV (ab 35.990 Euro) im Angebot.