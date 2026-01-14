Dacia Spring 2026 mit 5.000 € Elektrobonus: Was Käufer wissen müssen

Dacia bietet den Elektrobonus von 5.000 Euro für den Kauf, die Finanzierung oder das Leasing eines neuen Dacia Spring an. Der Rabatt wird direkt im Fahrzeugpreis oder im Leasingangebot berücksichtigt und ist nicht bar auszahlbar.

Das Angebot gilt für Bestellungen bis zum 28. Februar 2026 und erfordert eine Zulassung bis spätestens 30. Juni 2026. Interessant ist, dass der Bonus unabhängig von staatlichen Förderungen gewährt wird. Sollte jedoch eine neue staatliche Förderung eingeführt werden, behält sich Dacia vor, die Konditionen anzupassen.

Technische Neuerungen des Modelljahres 2026 Der Dacia Spring wurde für das Modelljahr 2026 umfassend überarbeitet. Die neuen Motoren leisten 52 kW (70 PS) und 75 kW (100 PS), was eine deutliche Verbesserung gegenüber den bisherigen 33 und 48 kW darstellt. Die Beschleunigung auf 100 km/h erfolgt nun in 10,3 bzw. 6,9 Sekunden. Trotz einer verkleinerten 24,3-kWh-LFP-Batterie bleibt die Reichweite mit bis zu 225 Kilometern (WLTP) unverändert. Neu ist auch ein optionaler 40-kW-Schnelllader, der die Ladezeit von 20 auf 80 Prozent auf rund 29 Minuten verkürzt.

In der Basisversion "Essential" bietet der Spring bereits eine solide Ausstattung. Höhere Ausstattungsvarianten wie "Expression" und "Extreme" bieten zusätzliche Features wie 15-Zoll-Räder, aerodynamisch optimierte Unterbodenverkleidungen und einen geänderten Dachspoiler. Der Innenraum ist kompakt, aber geräumig genug für bis zu vier Personen. Mit einem Kofferraumvolumen von 308 Litern und praktischen Ablagen eignet sich der Spring ideal für den urbanen Alltag.

Günstigster Neuwagen auf dem deutschen Markt Mit einem Einstiegspreis von 11.900 Euro ist der Dacia Spring nicht nur das günstigste Elektroauto, sondern auch der günstigste Neuwagen auf dem deutschen Markt. Dieses Angebot zielt vor allem auf preisbewusste Käufer und Zweitwagenbesitzer ab. Laut Dacia sind viele Käufer des Spring Gutverdiener, die das Fahrzeug als Zweitwagen nutzen. Die Kombination aus niedrigem Preis, moderner Technik und praktischer Ausstattung macht den Spring zu einer attraktiven Option für Pendler und Kurzstreckenfahrer.

Die Rabattaktion von Dacia setzt ein starkes Signal im Markt für Elektrofahrzeuge. Während viele Hersteller auf staatliche Förderungen warten, geht Dacia proaktiv vor und bietet einen eigenen Elektrobonus an. Dies könnte andere Hersteller unter Druck setzen, ähnliche Angebote zu machen. Gleichzeitig zeigt die Aktion, dass erschwingliche Elektromobilität möglich ist, ohne auf Qualität und Leistung zu verzichten.