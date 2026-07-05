Elektroautos unter 25.000 Euro: Die besten Modelle im Vergleich

Dacia Spring: Der Preisbrecher aus Rumänien Der Dacia Spring hat sich als eines der günstigsten Elektroautos etabliert. Dank einer aktuellen Rabattaktion von 5.000 Euro sinkt der Preis auf sensationelle 11.990 Euro für das Basismodell Essential. Damit wird der Spring für viele Kunden zur ersten Wahl im Einstiegssegment. Trotz seines niedrigen Preises bietet er eine Reichweite von bis zu 225 Kilometern (WLTP) und eine Ladeleistung von bis zu 40 kW DC (optional). Die neue Generation des Spring punktet zudem mit verbesserten Motoren (52 kW und 75 kW) sowie einer optimierten Plattform, die den Fahrkomfort deutlich steigert.

Allerdings zeigt der Dacia Spring auch Schwächen: Die Ladegeschwindigkeit bleibt im Vergleich zur Konkurrenz eher niedrig, und das Platzangebot ist begrenzt. Dennoch bleibt er ein pragmatisches Stadt- und Pendlerauto mit einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis.

Leapmotor T03: Chinas Angriff auf den Kleinwagenmarkt Mit dem Leapmotor T03 betritt ein chinesischer Hersteller den deutschen Markt, der vor allem durch seinen aggressiven Preis von 18.900 Euro auffällt. Der T03 wird in Europa lokal produziert, um Strafzöllen zu entgehen, was ihn zusätzlich attraktiv macht. Technisch überzeugt er mit einer Reichweite von bis zu 265 Kilometern (WLTP), einem modernen Infotainment-System mit 10-Zoll-Touchscreen sowie zahlreichen Assistenzsystemen.

Besonders hervorzuheben ist die üppige Serienausstattung: Rückfahrkamera, Panorama-Glasdach und Klimaautomatik sind bereits im Basispreis enthalten – ein Novum in dieser Preisklasse. Schwächen zeigt der T03 hingegen bei der Schnellladeleistung (maximal 48 kW) und dem kleinen Kofferraumvolumen von nur 210 Litern.

Renault Twingo Electric: Retro trifft Moderne Der Renault Twingo Electric kombiniert Retro-Design mit moderner Technik und startet ab einem Listenpreis von 19.990 Euro. Dank staatlicher Förderung kann der Preis auf bis zu 13.990 Euro sinken, was ihn besonders attraktiv macht. Mit einer Reichweite von bis zu 262 Kilometern (WLTP) und serienmäßigem DC-Schnellladen (50 kW) hebt er sich deutlich vom Wettbewerb ab.

Ein weiteres Highlight sind die verschiebbaren Rücksitze, die eine flexible Nutzung des Innenraums ermöglichen – ideal für Stadtbewohner mit begrenztem Platzangebot. Der Twingo überzeugt zudem durch seine Wendigkeit: Mit einem Wendekreis von nur 9,87 Metern ist er perfekt für enge Straßen geeignet.

Citroën ë-C3: Viel Auto für wenig Geld Der Citroën ë-C3 bietet eine gelungene Mischung aus moderner Technik und attraktivem Design. Mit einem Einstiegspreis von knapp unter 20.000 Euro (nach Förderung ab ca. 13.990 Euro) positioniert sich der ë-C3 als ernstzunehmender Konkurrent im Segment der günstigen Elektroautos. Besonders beeindruckend ist seine Reichweite von bis zu 320 Kilometern (WLTP), die ihn auch für längere Fahrten geeignet macht.

Das Fahrzeug basiert auf einer modernen Plattform und bietet Features wie eine Schnellladefunktion mit bis zu 100 kW DC sowie einen geräumigen Kofferraum mit einem Volumen von 310 Litern.

Hyundai Inster: Variabilität trifft Effizienz Der Hyundai Inster zeigt eindrucksvoll, wie variabel ein Kleinwagen sein kann. Mit verschiebbaren Rücksitzen bietet er einen flexiblen Innenraum bei kompakten Außenmaßen (Länge: 3,83 Meter). Die Basisversion startet bei 24.400 Euro und bietet eine Reichweite von bis zu 327 Kilometern (WLTP). Besonders praktisch ist die Vehicle-to-Load-Funktion (V2L), mit der externe Geräte über eine Steckdose betrieben werden können.

Auch wenn der Inster preislich etwas höher angesiedelt ist als andere Modelle in dieser Übersicht, rechtfertigt seine Vielseitigkeit den Aufpreis – insbesondere für Käufer mit spezifischen Anforderungen an den Innenraum.