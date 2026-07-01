Fiat Multiplina (2028): L7e-Technik für urbane Mobilität

Der Fiat Multiplina basiert auf der innovativen L7e-Technik, die speziell für leichte Elektrofahrzeuge entwickelt wurde. Diese Fahrzeugklasse erlaubt eine maximale Leistung von 15 kW und ein Gewichtslimit von 450 kg (ohne Batterie). Dadurch wird eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 90 km/h möglich – ein entscheidender Vorteil gegenüber den langsameren L6e-Leichtfahrzeugen.

Die Plattform des Multiplina wurde umfassend angepasst, um die Anforderungen eines viersitzigen Fahrzeugs zu erfüllen. Mit einer größeren Batterie, die zwischen 10 und 15 kWh Kapazität bietet, erreicht der Multiplina Reichweiten von über 150 Kilometern. Dies macht ihn nicht nur für den Stadtverkehr, sondern auch für längere Strecken attraktiv.

Vergleich mit anderen L7e-Fahrzeugen Im Segment der L7e-Fahrzeuge konkurriert der Multiplina mit Modellen wie dem Microlino oder dem XEV Yoyo. Während der Microlino vor allem durch sein Retro-Design auffällt und als Zweisitzer konzipiert ist, setzt Fiat mit dem Multiplina auf ein familienfreundlicheres Raumkonzept mit vier Sitzen.

Ein weiterer Vorteil des Multiplina ist sein Preis: Mit einem Einstiegspreis von unter 15.000 Euro positioniert sich das Modell als erschwingliche Alternative im wachsenden Markt für urbane Elektromobilität.

Vorteile und Herausforderungen der L7e-Klasse Die L7e-Klasse bietet zahlreiche Vorteile: kompakte Bauformen, höhere Geschwindigkeiten und niedrige Betriebskosten. Allerdings gibt es auch Einschränkungen, wie die begrenzte Sicherheitsausstattung. Fiat muss hier eine Balance zwischen Kosteneffizienz und Sicherheit finden. Dennoch könnte der Multiplina durch sein innovatives Raumkonzept und seine Vielseitigkeit neue Maßstäbe setzen.

Marktstart und Perspektiven Fiat plant, den Multiplina ab 2028 auf den Markt zu bringen. Die Präsentation des Serienmodells ist für spätestens 2027 vorgesehen. Mit einem Einstiegspreis unterhalb von 15.000 Euro dürfte das Fahrzeug besonders für preisbewusste Käufer interessant sein, die nach einer nachhaltigen Alternative für den urbanen Verkehr suchen.

Die Einführung des Modells könnte auch Signalwirkung für andere Hersteller haben: Sollte der Multiplina erfolgreich sein, könnten weitere Modelle in diesem Segment folgen – möglicherweise sogar mit verbesserten Sicherheitsfeatures oder erweiterten Einsatzmöglichkeiten.