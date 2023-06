Fiat Topolino Legendärer Name kehrt als Elektro-Knirps zurück

Topolino wurde bei Fiat bisher nie als offizielle Modellbezeichnung benutzt. Der unter diesem Namen bekannte, zwischen 1936 und 1955 gebaute Kleinwagen hieß eigentlich schlicht Fiat 500. Doch die Bevölkerung verpasste dem Wägelchen alsbald den entsprechenden Spitznamen, der ins Deutsche übersetzt "Mäuschen" bedeutet. Die in dieser Zeit steigende Popularität der Comicfigur "Mickey Mouse", die in Italien Topolino genannt wird, mag daran nicht ganz unschuldig gewesen sein.

Bald kehrt der Topolino zurück – und diesmal trägt er ab Werk diesen Namen. Erneut passt die Bezeichnung perfekt, schließlich handelt es sich dabei um einen elektrisch angetriebenen Kleinstwagen, der lediglich etwa 2,40 Meter lang und 1,40 Meter breit ist. Fiat ordnet den Neuling in die SUM-Kategorie ein; das steht für "Sustainable Urban Mobility", also nachhaltige städtische Mobilität. Autos dieser Kategorie dürfen in Deutschland mit dem Führerschein der Klasse AM gefahren werden, also bereits von 15-Jährigen.

Klon des Citroën Ami und Opel Rocks Electric

Wer das Gefühl hat, dem neuen Fiat Topolino schon einmal begegnet zu sein, liegt nicht ganz falsch: Zwei andere Marken des Fiat-Mutterkonzerns Stellantis bieten das Auto bereits unter eigener Flagge an: Zuerst kam der Citroën Ami (siehe Video) auf den Markt, später zog Opel mit dem Rocks-E (inzwischen Rocks Electric; siehe Fotoshow) nach.

Trotzdem ist der Italiener auf Anhieb als Fiat zu erkennen: Auf dem einzigen bisher veröffentlichten Foto zeigt er eine eigenständige, weniger zerklüftet gestaltete Front mit runden Leuchten samt breiter Einfassung, Markenemblem und eingeprägtem Modellschriftzug. Hinzu kommen die weitgehend verkleideten Felgen, die wir so ähnlich vom aktuellen Fiat 500 kennen. Auch die gezeigte Farbe, ein Pastell-Türkis, und das farblich abgesetzte Faltdach dürften es in die Serie schaffen. Bis dahin dürfte der Topolino auch richtige Türen erhalten.

Maximal 45 km/h schnell

Zur Technik des Topolino äußert sich Fiat bislang nicht. Es ist jedoch stark davon auszugehen, dass seine Daten mit denen des Citroën Ami und Opel Rocks-E übereinstimmen. Der kleine Elektromotor beschleunigt den weniger als 500 Kilogramm schweren E-Knirps auf maximal 45 km/h (mehr erlaubt die AM-Führerscheineinstufung nicht), die 5,5-Kilowattstunden-Batterie liefert Energie für etwa 70 bis 75 Kilometer.

Wann der neue Topolino auf den Markt kommen soll, verrät Fiat noch nicht. Ebenso wenig äußern sich die Italiener bislang zu den Preisen. Der Neuling dürfte sich jedoch im Bereich seines nahen Verwandten Opel Rocks Electric ansiedeln, der in Deutschland ab 7.990 Euro erhältlich ist. Fraglich ist jedoch, ob Fiat den neuen Topolino überhaupt nach Deutschland bringt. Der Citroën Ami ist nämlich hierzulande nicht offiziell erhältlich.

Fazit

Es gibt bald einen neuen Fiat Topolino. Bei dem elektrisch angetriebenen Kleinstwagen handelt es sich allerdings um kein eigenständiges Modell, sondern um eine italienische Ableitung des Citroën Ami und Opel Rocks Electric. Genaue Daten, Preise und das Datum der Markteinführung sind jedoch noch nicht bekannt.