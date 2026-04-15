Der chinesische Autobauer GAC hat in Mailand den Kompaktwagen Aion UT in der Form vorgestellt, wie er ab sofort in den europäischen Handel kommt. Gefertigt wird das Elektroauto allerdings nicht in China, sondern bei Auftragsfertiger Magna im Österreichischen Graz.Im klassischen Golf-FormatMit einer Länge von 4,27 Meter, einer Breite von 1,85 Meter und einer Höhe von 1,575 fährt der Aion im Golf-Format vor. Der Radstand wird mit 2.750 Millimeter angegeben. Der Innenraum bietet Platz für fünf Passagiere. Zugang gewähren vier Türen und eine optional elektrisch betätigte, große Heckklappe. Unter dieser lauert ein Laderaum mit 440 Liter Volumen, das sich durch Umlegen der geteilten Rücksitzlehne auf bis zu 1.600 Liter erweitern lässt.Das Design des GAC Aion UT setzt auf einen klassischen Steilheckzuschnitt, wie er in der Kompaktklasse üblich ist. Dabei sind alle Karosseriepartien flächig ohne zusätzliche Sicken ausgeführt. Die Front dominieren LED-Hauptscheinwerfer, LED-Zusatzscheinwerfer im Pixel-Design sowie ein großes Kühlermaul. Die Türgriffe sind versenkt mit Eingriffsmulde. Über der Heckscheibe thront ein großer Dachkantenspoiler. Die LED-Rückleuchten greifen den C-förmigen Zuschnitt der Frontscheinwerfer auf. Die unteren Karosseriekanten sowie die Radlaufkanten sind schwarz abgesetzt. Die abgedunkelte C-Säule trägt ein Designelement in Wagenfarbe. Ein optionales Panoramaglasdach lässt viel Licht in den Innenraum.\n\t\t\t,\n\t\tCockpit und AusstattungDie Cockpitlandschaft setzt auf ein Multifuktionslenkrad, ein 8,9 Zoll großes digitales Kombiinstrument und einen 14,6 Zoll großen Infotainment-Touchscreen auf der Armaturentafel. Smartphones werden drahtlos per Apple Carplay und Android Auto eingebunden. Die Mittelkonsole hält eine induktive Ladeschale und Cupholder vor. Zum Bediensystem gehört auch Sprachsteuerung.Zur weiteren Ausstattung gehören elektrisch einstellbare Vordersitze mit Heizung und Belüftung (nur Fahrer), eine Kunstlederausstattung, ein Soundsystem, elektrische Fensterheber, Keyless-Go, Wärmepumpe, Klimaanlage, verschiedene USB-Ports und eine 12-Volt-Steckdose. Zur Sicherheitsausstattung zählen neben zahlreichen Airbags auch zahlreiche Assistenzsysteme. Zahlreiche Funktionen lassen sich auch remote per App steuern.Bis zu 430 km ReichweiteDer rein elektrische Antriebsstrang setzt auf eine 400-Volt-Plattform und eine 150 kW (204 PS) und 210 Nm starke E-Maschine an der Vorderachse. Angetrieben werden über ein Eingang-Getriebe nur die Vorderräder. Energie liefert eine 62 kWh große LFP-Batterie, die WLTP-Reichweiten von bis zu 430 Kilometer ermöglichen soll. Am 11-kW-Lader dauert eine Vollladung fast sieben Stunden. Per Schnelllader geht es mit bis zu 87 kW Ladeleistung in 32 Minuten von 10 auf 80 Prozent. Mit der V2L-Funktionalität lassen sich externe Verbraucher mit bis zu 3,3 kW ansteuern.Aus dem Stand auf 100 km/h spurtet der 1,6 Tonnen schwere GAC Aion UT in 7,3 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit wird abgeregelt bei 160 km/h erreicht. Den Fahrbahnkontakt halten 215/55er-Reifen auf 17 Zoll großen Leichtmetallrädern. Zudem sind fünf Fahrmodi einstellbar.\n\t\t\t,\n\t\tMarktstart und PreiseEingeführt wird der GAC Aion UT wird im zweiten Quartal 2026 zunächst auf den Märkten in Finnland, Griechenland, Polen und Portugal. Weitere europäische Märkte, darunter auch Deutschland, folgen im dritten Quartal. Zu haben ist der GAC Aion UT in Europa zu Preisen ab 27.990 Euro, wobei sich je nach Land noch geringfügige Abweichungen ergeben können.Im Angebot sind die Ausstattungsvarianten Premium und Luxury, wobei die Umfänge sich dabei nur geringfügig unterscheiden. Inklusive sind 8 Jahre oder 160.000 km Garantie auf das Fahrzeug sowie acht Jahre (200.000 km) Garantie auf die Batterie (SOH über 70 Prozent).\n\t\t\t,\n\t\t