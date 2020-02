Hyundai und Kia paktieren mit Rimac Partnerschaft für Hochleistungs-Elektroautos

Die Hyundai Motor Group, zu der auch Kia gehört, und Rimac haben eine strategische Partnerschaft verkündet mit dem Ziel Hochleistungs-Elektroautos und Hochleistungs-Brennstoffzellenfahrzeugen auf die Räder zu stellen. Beide Partner investieren jeweils 80 Millionen Euro in die Partnerschafft, wobei sich der koreanische Anteil in 64 Millionen Euro von Hyundai und 16 Millionen Euro von Konzerntochter Kia splittet.

Mittelmotorsportwagen mit E-Antrieb

Konkret geplant sind ein rein elektrisch angetriebener Mittelmotorsportwagen, der unter dem Label von Hyundai N laufen soll, sowie ein Hochleistungs-Brennstoffzellenmodell, das später marktreif entwickelt werden soll.

Rimac wurde 2009 von Mate Rimac als Startup in Kroatien gegründet. Zuletzt agierten die Kroaten auch als Antriebspartner für den Pininfarina Battista. Mitte 2018 hatte Porsche zehn Prozent an der kroatischen Technologie- und Sportwagenfirma Rimac übernommen. Die Hyundai-Gruppe will bis 2025 bis zu 44 umweltfreundliche Elektromodelle an den Start bringen.

Fazit

Die Partnerschaft zwischen Hyundai, Kia und Rimac könnte spannende Fahrzeuge ergeben. Wir sind gespannt, wann die ersten auf den Markt kommen. Denn Prototypen bauen kann (fast) jeder.