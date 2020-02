IED Tracy Nachhaltige Mobilität im Elektrobuggy

Das Europäische Institut für Design, IED in Turin, zeigt in Genf die Studie Tracy. Das geländegängige Elektroauto soll für nachhaltige Mobilität stehen.

Der IED Tracy, von dem es bislang nur Designzeichnungen gibt, soll auf dem Autosalon in Genf als habhafte Studie debütieren. Mit dem Tracy wollen die Designstudenten, die das Fahrzeug entwickelt haben, nachhaltige Mobilität für den öffentlichen und den privaten Bereich mit einem attraktiven Äußeren kombinieren.

Zweigeteilter Innenraum

Im Zuge des SUV-Boom fiel die Wahl dabei auf ein geländegängiges Grundkonzept. Der 3,74 Meter lange Tracy packt seine Räder ganz in die Fahrzeugecken. Überhänge gibt es quasi keine. So liegt der Radstand bei 2,89 Meter und schafft im Innenraum Platz für sechs Personen. Der Fahrer, der den Tracy durch eine Tür auf der linken Seite entert, sitzt vorne zentral. Die fünf Passagiere residieren in einer Art Lounge mit Eckbankelementen dahinter und besteigen den Tracy über eine Tür auf der rechten Fahrzeugseite. Quer verlaufende Bügelelemente an Front und Heck sollen die Fahrgastzelle gegen Überschläge sichern. Gepäck findet seinen Platz in Netztaschen an Front und Heck.

IED Torino

Angetrieben wird der IED Tracy von zwei Elektromotoren, je einer je Achse. Die Batterie sitzen dazischen im Unterboden. Mit seinen nicht vorhandenen Überhängen, Offroadreifen und elektrischem Allradantrieb soll der Tracy praktisch überall hinkommen können.

Zu den weiteren Features gehören umfangreiche Vernetzungsoptionen, ein großes Infotainmentsystem sowie ein aus nachwachsenden Rohstoffen gestalteter Innenraum.