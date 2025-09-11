Italdesign EVX Project: Kleines SUV Coupé mit VW-E-Technik

Die italienische Designschmiede Italdesign gehört (noch) zum Volkswagen-Konzern. Auf der IAA in München haben die Italiener ein kleines SUV Coupé vorgestellt – allerdings nur virtuell als holografische Darstellung.
Ausblick auf ein kleines SUV Coupé
Das von VW beauftragte EVX Project von Italdesign soll zeigen, welche Möglichkeiten der Elektrokleinwagenbaukasten MEB+ des VW-Konzerns bietet. Rund um diese Plattform hat der Autobauer aktuell die "Electric Urban Car Family" mit VW ID.Polo, VW ID.Cross, Skoda Epiq und Cupra Raval vorgestellt. Alle vier sollen mit Preisen ab 25.000 Euro den europäischen Markt für günstige Elektroautos aufmischen.
Hinter dem EVX Project steht nach Italdesign-Angaben allerdings kein konkretes Serienmodell für eine der Marken aus dem VW-Konzern. Vielmehr ist das SUV Coupé eine Machbarkeitsstudie, die zeigen soll, was kommen könnte. Der 4,23 Meter lange EVX zeigt sich als Zweitürer mit schräg gestellter Heckklappe. Das Interieur setzt auf eine 2+2-Sitzkonfiguration. In der Breite misst der EVX 1,82 Meter, in der Höhe 1,49 Meter. Der Radstand liegt wie bei den Serienbrüdern bei 2,60 Meter.
Dynamischer Look
Die Front setzt auf eine hohe, spitze Nase, die von scharf gezeichneten LED-Scheinwerfern flankiert wird und in gewölbte Radläufe ausläuft. Ein trapezförmiges Kühlermaul wird von dreieckigen seitlichen Lufteinlässen mit integrierten LED-Leuchten eingerahmt. An den stark eingezogenen Flanken setzen die Entlüftungsschächte hinter den vorderen Radläufen Akzente. Die Radlaufflanken sowie der Schwellerbereich zeigen sich dunkel abgesetzt. Die Seitenscheiben sind rahmenlos ausgeführt, die Türgriffe bündig ins Blechkleid versenkt. In einem eleganten Bogen streckt sich das Panoramaglasdach von der Frontscheibe bis zu einem kleinen Dachkantenspoiler über der Heckscheibe. Den Heckabschluss bildet eine kleine Spoilerlippe, die ein durchgehendes LED-Lichtband integriert. Das Untergeschoss wird von einem großen Diffusor dominiert.