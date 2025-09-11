Italdesign EVX Project: Kleines SUV Coupé mit VW-E-Technik

Die italienische Designschmiede Italdesign gehört (noch) zum Volkswagen-Konzern. Auf der IAA in München haben die Italiener ein kleines SUV Coupé vorgestellt – allerdings nur virtuell als holografische Darstellung.

Ausblick auf ein kleines SUV Coupé Das von VW beauftragte EVX Project von Italdesign soll zeigen, welche Möglichkeiten der Elektrokleinwagenbaukasten MEB+ des VW-Konzerns bietet. Rund um diese Plattform hat der Autobauer aktuell die "Electric Urban Car Family" mit VW ID.Polo, VW ID.Cross, Skoda Epiq und Cupra Raval vorgestellt. Alle vier sollen mit Preisen ab 25.000 Euro den europäischen Markt für günstige Elektroautos aufmischen.

Hinter dem EVX Project steht nach Italdesign-Angaben allerdings kein konkretes Serienmodell für eine der Marken aus dem VW-Konzern. Vielmehr ist das SUV Coupé eine Machbarkeitsstudie, die zeigen soll, was kommen könnte. Der 4,23 Meter lange EVX zeigt sich als Zweitürer mit schräg gestellter Heckklappe. Das Interieur setzt auf eine 2+2-Sitzkonfiguration. In der Breite misst der EVX 1,82 Meter, in der Höhe 1,49 Meter. Der Radstand liegt wie bei den Serienbrüdern bei 2,60 Meter.