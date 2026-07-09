Kia EV4 Modellpflege: Jetzt auch mit Allrad-Power

Ende 2025 hatte Kia den EV4 auf dem europäischen Markt eingeführt, für das Modelljahr 2027 steht jetzt eine Modellpflege an.

Mehr Power, mehr Anhängelast Freunde der satten Traktion dürfen sich über eine neue Allrad-Variante freuen. Die verteilt eine Gesamtleistung von 195 kW (265 PS) und 385 Nm auf alle vier Räder. An der Vorderachse arbeitet eine 125-kW-Maschine, an der Hinterachse schiebt der E-Motor mit 70 kW. Die neue Topmotorisierung des Stromers ist serienmäßig mit der 81,4 kWh großen Batterie und 19-Zoll-Rädern ausgestattet. Die Reichweite liegt je nach Ausstattungsvariante zwischen 550 und 560 Kilometern. Als Spurtzeit werden 6,5 Sekunden genannt. Mit dem Allradantrieb steigt auch die maximale Anhängelast von 1.000 auf 1.500 Kilogramm.

Kombiniert werden kann das AWD-Paket mit den Ausstattungslinien Earth und GT-Line. Der EV4 Earth kostet als Allradler ab 48.730 Euro, der EV4 GT-Line mit AWD ist ab 51.940 Euro zu haben. Der Aufpreis gegenüber den 2WD-Varianten, deren Preisniveau unverändert bleibt, beträgt damit wenigstens 2.500 Euro.

On-Board-Lader wird kräftiger Nicht schneller fahren, aber schneller laden lässt sich der Kia EV4 mit dem neuen, allerdings optionalen 22-kW-Bordlader, der ab dem Niveau Earth zu haben ist. Beim großen Akku verkürzt sich damit die Ladezeit von 10 auf 100 Prozent um mehr als drei Stunden auf 3:55 Stunden.

Darüber hinaus profitieren alle Kia EV4-Varianten ab dem Modelljahr 2027 von einer zweiten induktiven Ladeschale in der Mittelkonsole und einer nun 100 Watt starken USB-C-Ladebuchse vorn. Der Grundpreis für den EV4 bleibt wie schon erwähnt unverändert. In der Version Air mit 58,3-kWh-Akku startet der EV4 weiter ab 37.590 Euro. Die Auslieferungen des neuen Modelljahrgangs beginnen noch in diesem Monat.