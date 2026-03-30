AMS Kongress
Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Top Händler
VideosMenü aufklappen
Formel 1Menü aufklappen
KleinwagenMenü aufklappen
KompaktMenü aufklappen
MittelklasseMenü aufklappen
SUVMenü aufklappen
OberklasseMenü aufklappen
SportwagenMenü aufklappen
Reise
VanMenü aufklappen
NutzfahrzeugeMenü aufklappen
OldtimerMenü aufklappen
VerkehrMenü aufklappen
Tech & ZukunftMenü aufklappen
Zur Startseite
Kompakt
E-Auto

Kompakte E-Mobilität ohne Kompromisse: Kia EV2 im Fahrtest

Kia EV2 (erster Fahrtest)
Kompakte E-Mobilität ohne Kompromisse

Einmal mit allem ohne scharf: Der neue Basis-Stromer von Kia liefert ausreichend Power bei satter Reichweite und üppiger Ausstattung zu erreichbaren Preisen. Wir sind ihn gefahren.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 30.03.2026
Als Favorit speichern

Stellen Sie sich eine Sanduhr vor, kurz bevor die letzten Körnchen nach unten rieseln. So ähnlich ist es gerade mit den Argumenten contra E-Mobilität. Nehmen wir nur das Thema bezahlbarer Modelle. Da kommen jetzt eine ganze Menge, unter anderem vom Volkswagen-Konzern, aber auch aus Korea. Ab April etwa in Gestalt des in Europa für Europa entwickelten, im slowakischen Zilina gebauten Kia EV2. Alles andere als ein Aprilscherz auf kompakten 4,06 Metern zu Preisen ab 26.600 Euro. Ach, das sind in alter Währung über 50.000 Mark? Mark sein, doch damals waren Ausstattungen karg ein Planwagen.

Kommt weit, fährt leise

Heute kommt ein Wagen mit Plan, auf Basis der globalen Universalplattform (E-GMP), hier in der 400 Volt-Version. Perfekt passend zum B-Segment-SUV,...

Mehr zum Thema Elektroauto