Kompakte E-Mobilität ohne Kompromisse: Kia EV2 im Fahrtest

Stellen Sie sich eine Sanduhr vor, kurz bevor die letzten Körnchen nach unten rieseln. So ähnlich ist es gerade mit den Argumenten contra E-Mobilität. Nehmen wir nur das Thema bezahlbarer Modelle. Da kommen jetzt eine ganze Menge, unter anderem vom Volkswagen-Konzern, aber auch aus Korea. Ab April etwa in Gestalt des in Europa für Europa entwickelten, im slowakischen Zilina gebauten Kia EV2. Alles andere als ein Aprilscherz auf kompakten 4,06 Metern zu Preisen ab 26.600 Euro. Ach, das sind in alter Währung über 50.000 Mark? Mark sein, doch damals waren Ausstattungen karg ein Planwagen.