MG ist seit 2005 zwar ein chinesischer Autohersteller, aber die Chinesen machen seit Jahren selbstbewusst klar, dass sie auch die Historie von MG gekauft haben. So bringen die Verantwortlichen bei Präsentationen von neuen Modellen gern legendäre MG-Fahrzeuge mit. Von ihrem elektrischen Hot Hatch MG4 XPower legen die chinesischen Briten auch eine extreme EX4-Variante auf – als Concept Car. Und die hat das wilde Gruppe-B-Rallye-Auto MG Metro 6R4 von 1985 als Vorbild.

Der EX4 soll das dritte "Hochleistungsauto" von MG werden – nach dem MG4 XPower mit 320 kW (435 PS) und dem Elektro-Roadster Cyberster mit 368 kW (500 PS) Gesamtleistung. Der Cyberster und der EX4 stammen vom selben Londoner MG-Entwicklungsteam. Den Metro 6R4 hatte Williams Grand Prix Engineering im Auftrag von MG entwickelt. Er sah wüst aus – der englische Rennfahrer Tony Pond bezeichnete ihn mal als "hässliches Biest", aber auch als "das bei weitem beste Rallyeauto", das er jemals gefahren sei. Der 3,0-Liter-Sechszylindermotor saß in der Mitte, die Antriebsmomente gelangten an alle vier Räder. Nach dem Aus für die Gruppe B 1986 gingen ein paar Metro 6R4 in private Hände und sorgten dort für Erfolge bei Rallyes und Rallyecross-Events.