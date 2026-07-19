Ora Ballet Cat im Käfer-Look: Darf der das?

Der Ora Ballet Cat bleibt seinem Retro-Design treu und orientiert sich stark am klassischen VW Käfer. Mit einer Länge von 4,40 Metern, einer Breite von 1,85 Metern und einer Höhe von 1,68 Metern bietet der Fünftürer eine kompakte Größe mit nostalgischem Charme. Die runden Scheinwerfer und die abfallende Dachlinie sind unverkennbare Merkmale des Designs.

Unter der Haube hat sich jedoch einiges getan: Der Elektromotor leistet nun 150 kW (204 PS), was eine deutliche Steigerung gegenüber den bisherigen 126 kW (171 PS) darstellt. Auch die Höchstgeschwindigkeit wurde von 155 km/h auf 180 km/h erhöht. Die Energieversorgung übernimmt weiterhin eine Lithium-Eisenphosphat-Batterie (LFP) der GWM-Tochter SVOLT. Angaben zur Batteriekapazität oder Reichweite fehlen allerdings noch.

Zielgruppe und Marktstrategie Seit seiner Einführung im Jahr 2022 richtet sich der Ora Ballet Cat gezielt an weibliche Käufer. Mit speziellen Komfortfunktionen und einem betont femininen Marketingansatz wollte GWM ein Lifestyle-Modell etablieren. Trotz dieser Bemühungen blieben die Verkaufszahlen hinter den Erwartungen zurück: Bis Mitte 2026 wurden lediglich rund 8.500 Einheiten verkauft.

Um dem Modell neuen Schwung zu verleihen, plant GWM eine strategische Neuausrichtung. Der Name "Ora Ballet Cat" könnte durch "Ora 6" ersetzt werden, was Teil einer umfassenderen Strategie ist, numerische Modellbezeichnungen einzuführen. Diese Änderung soll nicht nur das Branding vereinfachen, sondern auch einen Neustart für die Baureihe markieren.

Kontroverse um das Design Das auffällige Retro-Design des Ora Ballet Cat hat nicht nur Fans gewonnen, sondern auch für rechtliche Diskussionen gesorgt. Volkswagen sieht in der starken Ähnlichkeit zum VW Käfer eine potenzielle Verletzung geistigen Eigentums. Interessanterweise hat GWM jedoch bereits Designpatente in der EU angemeldet – ein Schritt, der die Chancen auf einen Markteintritt in Europa erhöhen könnte. Ob das Fahrzeug tatsächlich so aussehen darf wie der Käfer, bleibt jedoch unklar und könnte von weiteren rechtlichen Auseinandersetzungen abhängen.

Die Designmerkmale umfassen unter anderem eine kugelige Silhouette, Zweifarblackierung und klassische Felgen – alles Elemente, die unweigerlich an den historischen Käfer erinnern. Sollte Volkswagen tatsächlich einen elektrischen Nachfolger des Käfers planen – Gerüchte über einen "ID Beetle" kursieren bereits –, könnte es zu einem direkten Wettbewerb kommen.

Bedeutung für den europäischen Markt Obwohl der Ora Ballet Cat derzeit nur in China erhältlich ist, könnte ein Export nach Europa erhebliche Auswirkungen haben. Das Fahrzeug würde nicht nur als Lifestyle-Modell konkurrieren, sondern auch preislich attraktiv sein: In China beginnt der Preis bei umgerechnet etwa 28.755 Euro.

Ein Markteintritt in Europa würde jedoch Herausforderungen mit sich bringen – angefangen bei möglichen rechtlichen Konflikten mit Volkswagen bis hin zur Anpassung an europäische Sicherheits- und Umweltstandards.