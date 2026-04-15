Renault 4 E-Tech: Dach auf, Upgrades rein

Der Renault 4 E-Tech kann ab sofort auch mit einem Stoff-Faltschiebdedach bestellt werden. Die neue Ausführung "Plein Sud" ist in Kombination mit der Ausstattungslinie Techno ab 36.300 Euro und mit der Ausstattungslinie Iconic ab 38.300 Euro erhältlich.

Cabrio-Feeling auf Knopfdruck Das schwarze Verdeck lässt sich elektrisch öffnen und schließen. Die Bedienung erfolgt per Schlüssel, Taste am Dachhimmel oder per Sprachsteuerung. Wegen der Größe der Dachöffnung (92 x 80 cm) entfällt allerdings die Dachreling. Zudem ist die ansonsten auf dem Fahrzeugdach platzierte Antenne nun in die Heckscheibe integriert. Dafür bleibt die Innenhöhe des R4 nahezu unverändert.

Das zusammen mit Webasto und Haartz entwickelte Stoffdach, das sich beim Öffnen in drei Teile zusammenfaltet, verfügt über eine Innenverkleidung, die für hervorragende Geräuschdämmung und Abdichtung sorgt. Um Gewicht zu sparen sind die tragenden Teile des Daches aus Kunststoff gefertigt. Die Akustik im Innenraum wurde bei geschlossenem Dach durch eine dicke Stoffbespannung und bei geöffnetem Dach durch einen Deflektor optimiert, der die Fahrgeräusche von außen dämpft.

Assistenten und Batterieheizung verbessert Parallel zum Bestellstart des Renault 4 E-Tech Plein Sud erhält die gesamte Modellreihe ein technisches Update. Zu den Neuerungen zählen ein verbessertes Fahrerüberwachungssystem mit Kamera in der A-Säule, ein Notbremsassistent, der bei Inaktivität des Fahrers das Fahrzeug bis zum Stillstand abbremst sowie ein optimierter Eco-Driving-Assistent, der vorausschauend anhand von Kartendaten arbeitet.

Eine weitere Verbesserung ist ein neuer Service, bei dem Kunden drei Jahre lang oder bis zum Ende ihres Vertrags mit Mobilize Financial Services (mit Ausnahme von klassischen Finanzierungskrediten) 2 Gigabyte Datenvolumen pro Monat erhalten.

Um die Batteriebeheizung besser steuern zu können, kommt ein neuer Wasser-Wasser-Wärmetauscher zum Einsatz. Dieser verkürzt die Ladezeiten bei kalten oder extrem niedrigen Temperaturen zwischen 0 °C und -20 °C erheblich.

Die Grundpreise für den Renault 4 E-Tech bleiben mit 29.500 Euro für die Version 120 und mit 32.500 Euro für die Version 150 unverändert.