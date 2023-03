Smart Fortwo läuft aus Bestellstopp ab Ende April 2023

Mit der Neuausrichtung der Marke Smart, die künftig auf eine Kooperation von Mercedes mit dem chinesischen Autobauer Geely setzt, war klar, dass der Smart Fortwo nur noch eine begrenzte Lebenserwartung hat. Den Smart Forfour, der zusammen mit Renault als Schwestermodell zum E-Twingo in Slowenien gebaut wurde, hatte Smart bereits 2021 eingestellt.

Lange Lieferzeiten

Ebenfalls bereits 2021 hatte Daimler das französische Smart-Werk in Hambach an den britischen Geländewagenhersteller Ineos verkauft, der dort seit Juli 2022 die Produktion des Geländewagens Grenadier aufbaut. Die Produktion des Smart Fortwo in Hambach soll Mitte 2024 enden. Durch massive Streiks beim Smart-Zulieferer Hambach Automotive Exteriors im Herbst 2022 stiegen die Lieferzeiten für den Elektrokleinwagen auf rund zwölf Monate an. Entsprechend wird Smart laut einem Bericht des Online-Blogs Smart Emotion, der sich auf Informationen aus dem Daimler-Konzern bezieht, Aufträge für den Fortwo nur noch bis Ende April 2023 annehmen. Nur so sei gewährleistet, dass alle Aufträge noch bis zum Produktionsende abgearbeitet werden können.

Weil Smart selbst kein finales Sondermodell für den Fortwo aufgelegt hat, haben die deutschen Smart-Händler selbst die Initiative ergriffen und vom Fortwo eine auf 150 Exemplare limitierte "Final Edition" aufgelegt. Auch die kann nur bis zum 30.4. 2023 als Coupé und Cabrio bestellt werden.

Smart Die Final Edition kommt nur als inoffizielles Sondermodell.

Wer auf einen Nachfolger für den Smart Fortwo spekuliert, muss sich wohl noch bis 2025 gedulden. Wie viel der vermutlich Smart #2 getaufte Kleinwagen mit dem aktuellen Fortwo dann noch gemein hat, bleibt abzuwarten.

Fazit

Lange Lieferzeiten und nur noch ein begrenzter Produktionszeitraum führen zu einem Bestellstopp für den Smart Fortwo. Ab Ende April werden keine Aufträge mehr für den Elektrokleinwagen angenommen. Schade, damit fällt eine der günstigsten Elektro-Offerten weg.