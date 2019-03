Ende 2019 geht der Sion in Serie. Das erste Elektroauto des Münchner Start-ups Sono Motors soll 25.500 Euro kosten. Jetzt wurde das finale Design präsentiert.

2017 hat das Münchner Start-up Sono Motors den ersten Prototypen seines Elektroautos Sion vorgestellt. Mit diversen Events und einer Probefahrtentour durch Europa konnten bislang 9.500 Kundenreservierungen für das Modell eingesammelt werden.

Ende 2019 soll der Sion bei einem noch immer nicht namentlich genannten europäischen Auftragsfertiger in Produktion gehen. Jetzt wurde das Design der Serienversion gezeigt.

Der Sion bleibt der pragmatischen Form treu, ist aber deutlich gewachsen. Er misst fortan 4,29 Meter in der Länge und 1,83 Meter in der Breite. Das Design erinnert an klassische Vans, ein Gegenpol zum vorherrschenden SUV-Trend. Hinter den geraden Flächen stecken neben günstigen Produktionsmethoden auch technische Gründe. Der Sono Sion wird wie die Prototypen Solarpaneele zur Stromproduktion tragen.

Damit sollen bei idealen Wetterbedingungen, sprich Sonnenschein, bis zu 34 zusätzliche Kilometer elektrische Reichweite pro Tag erzeugt werden können.

Mathieu Baudrit, Leiter Forschung und Entwicklung Solar-Integration bei Sono Motors, sagt: „Seit der Vorstellung unseres ersten Prototyps im Sommer 2017 haben wir die Technologie zur Solar-Integration, an der wir seit 2016 arbeiten, konsequent weiterentwickelt. Im Serienfahrzeug werden vollflächig integrierte Solarzellen zum Einsatz kommen, die in ein strapazierfähiges und unempfindliches Polymer eingebettet sind und mit jetzt optimierter Farbanpassung zur Design-Ästhetik des Fahrzeugs beitragen.”

120 kW-Elektromotor

Den Vortrieb des Sono Sion wird ein 120 kW (163 PS) starker Elektromotor mit einem maximalen Drehmoment von 290 Nm erledigen, maximal 140 km/h wird er damit fahren können. Die Akkus im Fahrzeug haben eine Speicherkapazität von 35 kWh. Die Reichweite soll damit bei 250 Kilometern liegen, ohne die Zusatz-Kilometer, die die Solarpaneele bereitstellen.

Die Struktur des Modellprogramms soll für eine einfache Logistik maximal reduziert werden. Nachdem Kundenbefragungen das Interesse nach einer Anhängerkupplung ergeben haben, wird der Sion den Haken am Heck serienmäßig bekommen. Alle Autos werden, wie einst das Ford Model T, in Schwarz ausgeliefert.

Den Preis für den Sono Sion gibt das Unternehmen mit 25.500 Euro an. Informationen über ein geplantes Vertriebs- und Servicenetz gibt es noch nicht.