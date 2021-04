Wuling Hong Guang Mini EV Elektro-Zwerg auch als Cabrio

Ein viersitziges Elektroauto zum Preis von rund 4.000 Euro und mit 2,92 Meter Länge kaum größer als ein Smart Fortwo – kein Wunder, dass der Wuling Hong Guang Mini EV in China ein Bestseller ist.

Zweisitzer mit Stoffverdeck

Um den Hype um den elektrischen Mini weiter anzuheizen, kündigt Wuling jetzt im Vorfeld der Shanghai Autoshow mit drei Teaserbildern eine Cabrio-Version an. Zu erkennen ist ein Zweisitzer mit hoch aufragenden Sitzen, die offensichtlich mit integrierten Überrollbügeln aufwarten. Ein Verdeck ist nicht zu erkennen, dürfte aber in Form einer Stoffmütze mit an Bord sein. Zu den weiteren Features zählen neu gezeichnete Leichtmetallfelgen sowie neue Einleger in den Schürzen vorne und hinten sowie auf den beiden Türen. Hier scheinen zudem LED-Leuchten für weitere Aufmerksamkeit zu sorgen. Im Cockpit zeigt sich das Anzeigedisplay deutlich gewachsen. Das Multifunktionslenkrad setzt auf zwei Speichen.

GM Wuling Neues Lenkrad und größeres Display für die Cabrio-Version.

Mit einem 20 kW (27 PS) und 85 Nm starken Elektromotor ist der normale Hong Guang Mini EV bis zu 100 km/h schnell. Die Reichweite beträgt bis zu 170 Kilometer. Nachgeladen werden kann die Batterie an jeder herkömmlichen Steckdose.

Das Cabrio, das in Shanghai gezeigt wird, ist noch nur ein Showcar. Beobachter berichten aber bereits von ersten Erlkönigen. Es ist also davon auszugehen, dass der offene Zweisitzer seinen Weg in die Serie finden wird.

Umfrage 6044 Mal abgestimmt Elektroautos aus China ... ... sollten hier auch angeboten werden! ... haben in Europa nichts zu suchen! mehr lesen

Fazit

Die GM-Tochter Wuling zeigt in Shanghai eine Cabrio-Version des Elektrokleinstwagens Hong Guang Mini EV. Die firmiert zwar noch als Showcar, eine Serienfertigung ist aber mehr als wahrscheinlich.