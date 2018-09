Wie schon bei der Limousine soll auch der Kombi nicht nur technisch auf den neuesten Stand gehoben werden, sondern auch optisch. BMW will für die Baureihe mit einer deutlichen Design-Evolution für mehr Aufmerksamkeit sorgen.

Neuer 3er Touring wächst - mehr Lade-Volumen

So zeigt sich an der Front die neue, breitere und Chrom umrandete Niere, die von schmalen OLED-Scheinwerfern mit Angel-Eyes flankiert wird. Das Dach erscheint länger, der Heckabschluss mit der separat zu öffnenden Heckscheibe wird dynamischer. In der Schürze prangen wie beim BMW 5er unterschiedliche Auspuffendrohe – je nach Motorisierung.

Für mehr Dynamik wächst die Spurweite des 3er Tourings, die Länge legt um sechs Zentimeter zu, der Radstand um zwei Zentimeter. Entsprechend dürfte auch das Kofferraumvolumen von aktuell 495 Liter um ein paar Liter ansteigen. Selbstverständlich ist die Rücksitzbank teil- und umlegbar, so dass mehr als die aktuellen 1.500 Liter Volumen bereitstehen.

3er Kombi wiegt weniger

Zudem will BMW in Sachen Innenraumqualität deutlich zulegen. Dazu zählen ein neues Cockpit mit weniger Schaltern und Knöpfchen. Einen ersten Ausblick gab die i-Vision-Studie.

Foto: Gregor Hebermehl 2016 gab BMW auf der CES Las Vegas mit dem i Vision Interaction einen Ausblick auf das Cockpit der Zukunft.

In der Basisausführung kommt der neue BMW 3er Touring mit analogen Instrumenten hinter dem Lenkrad daher. Dazu gibt es gegen Aufpreis ein dem Fahrer zugewandtes Display. Ebenfalls für einige Extra-Euro erhält der Käufer das digitale Cockpit. In der Mittelkonsole bleibt es bei der Bedienung der Infotainment- und Komfortsysteme per i-Drive-Dreh-Drück-Steller. Auch autonomes Einparken wird der 3er Kombi in der neuen Generation können. Übrigens: Systemupdates erfolgen via On-Air-Synchronistation.

Wie die Limousine basiert der Touring auch auf der CLAR-Plattform, die mehr Aluminium und CFK-Bauteile bietet. Entsprechend sinkt das Fahrzeuggewicht – bei der Limousine sind es 40 Kilogramm. Vom großen Bruder BMW 5er übernimmt er auch die Doppelquerlenker-Vorderachse und die Fünflenker-Hinterachse. Adaptive Drive wird es als Option geben.

Motoren mit mehr PS und weniger Verbrauch

Unter der Motorhaube sind die Aggregate aus dem 0,5-Liter-Motorenbaukasten verbaut. Dreizylinder bilden die Basismotorisierung, Sechszylinder die Top-Versionen. Bei allen Motoren sinken die Verbräuche und die CO2-Emissionen, es steigen die Leistungen.

Bei den Benzinern sind folgende Motoren näher bekannt: BMW 320i (231 PS), BMW 325i (250 PS) und BMW 330i (252 PS). Insbesondere ein optimierter Riemenantrieb, bessere Kühlung und ein von 200 auf 350 bar erhöhter Einspritzdruck sorgen für die Mehrleistung.

Zwei Plugin-Hybrid-Modelle als 330e mit 265 PS und als 325e mit 230 gibt es auch beim Kombi, die Reichweiten betragen rund 50 Kilometer. Vorgesehen, aber erst für 2020 ist eine rein elektrische Version mit rund 500 Kilometern Reichweite.



BMW kehrt auch in Zukunft dem Diesel nicht den Rücken. Alle Vierzylinder-Selbstzünder erhalten eine zweistufige Aufladung und einen SCR-Kat. Der Verbrauch soll um 5 Prozent sinken, die Leistung der einzelnen Motoren wie folgt ausfallen: 316d steigt von 115 auf 136 PS, 318d steigt von 150 auf 163 PS und im 320d steigt die Leistung von 190 auf 204PS. Der 325d leistet künftig 238 statt 224 PS.