Wenn ein Formel-1-Superstar erstmals das 24h-Rennen auf der Nordschleife in Angriff nimmt, dann schaut die ganze Motorsport-Welt zu. Um das Ereignis gebührend zu feiern, fährt RTL Nitro zum elften Mal in Folge den großen TV-Marathon. Der Sender überträgt das 24-Stunden-Rennen rund um die Uhr im Free-TV. Los geht’s am Samstag, 16. Mai, um 13:45 Uhr, Schluss ist am Sonntag nach dem Zieleinlauf um 15:45 Uhr.Durch die Sendung führt Moderator Marcel Klein direkt vom Ring. Unterstützung bekommt er von zwei Kennern der "Grünen Hölle": Dirk Adorf, seit Jahren eng mit dem Nürburgring verbunden, und Rennfahrer Nico Menzel ordnen das Geschehen ein und liefern die technischen sowie strategischen Hintergründe zur 24-Stunden-Hatz.Beide Piloten greifen dabei auch selbst ins Lenkrad. Adorf hat bereits angekündigt, ausgewählte Stints live aus dem Cockpit zu kommentieren. Auch das Team von Ex-Nationalspieler Max Kruse soll während des Rennens eng begleitet werden. Der TV-Sender verspricht faszinierende Einblicke hinter die Kulissen.\n\t\t\t,\n\t\tFree-TV-Übertragung rund um die UhrDamit neben der Strecke nichts verloren geht, ist ein großes Team rund um die Nordschleife im Einsatz. Eve Scheer, Lina van de Mars, Alessa-Luisa Naujoks, Anna Schröjahr, Felix "Maverick" Kohler und Jakob Paßlick fangen Stimmen und Stimmungen ein. Neu im Aufgebot ist die österreichische Rennfahrerin Laura Kraihamer.Aus der Kabine begleiten Lukas Gajewski, Peter Reichert und Stefan Fuckert das Rennen. Gemeinsam mit Dirk Adorf geht es am Mikrofon um alles, was den 24h-Klassiker ausmacht: Überholmanöver im dichten Verkehr, heikle Code-60-Phasen, Reifen- und Boxenstopp-Taktik und die Faszination in den entscheidenden Nachtstunden.\n\t\t\t,\n\t\tQualifier-Rennen im YouTube-LivestreamWer schon vor dem Start am Samstag einsteigen will, bekommt ebenfalls Programm: Qualifying und Top-Qualifying laufen bereits am Donnerstag (14.5.) und Freitag (15.5.) – live bei RTL+ und Nitro. Erstmals wird das 24h-Rennen auch für ein jüngeres Publikum aufbereitet: In der Toggo-App erklären Sonja Kisseljow und Danyal Rafiei Samany das Geschehen am Rennsamstag verständlich und zielgruppengerecht.Parallel wird das ganze Rennen natürlich auch wie gewohnt über den offiziellen YouTube-Kanal des 24h-Rennens live gestreamt. Hier können die Fans zwischen dem deutschen und einem englischen Kommentar wählen. Hier werden am kommenden Wochenende (18./19.4.) auch schon die beiden Qualifier-Rennen live übertragen, bei denen Max Verstappen bereits dabei ist.