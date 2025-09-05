Das soll die limitierte Version des Mercedes-AMG GT2 mit F1-Genen und Look kosten

Die Automobilhersteller benutzen die Formel 1 seit jeher als Plattform, um für ihre Produkte zu werben. Mercedes bildet da keine Ausnahme. Im Rahmen des Italien-Grand-Prix 2025 schickte man den AMG GT2 Edition W16 auf die Strecke. Begleitet wurde die Flunder von einem F1-Silberpfeil aus dem Jahr 2022. Ersatzpilot Valtteri Bottas durfte für die Promo-Aktion mal wieder in ein Formel-1-Auto klettern und den W13 pilotieren.

Für die Neuauflage hat Mercedes den schon im Jahr 2022 auf dem GT2-Reglement vorgestellten Rennwagen sukzessive weiterentwickelt. Bei der neuen Edition W16 ist die Stückzahl jedoch streng limitiert: Lediglich 30 Autos des GT2 sind zu erwerben. Der Netto-Preis für das Kraftpaktet liegt bei 679.000 Euro. Der Sportler ist nur für die Rennstrecke konzipiert und folgt dem Vorbild seines Formel-1-Verwandten.

Christoph Sagemüller, Leiter von Mercedes-AMG Motorsport, erklärt: "Formel 1 und GT Sport bilden die zentralen Säulen von Mercedes-AMG Motorsport. Der Mercedes-AMG GT2 Edition W16 vereint die beiden Welten in einem Produkt. Das limitierte Editionsmodell ist unser bis dato leistungsstärkstes Kundensportauto und ein in jeder Hinsicht spektakuläres Renn- und Track-Day-Fahrzeug."

830 PS im V8-Biturbo Der 4,0-Liter-V8 mit Biturbo-Aufladung nutzt eine flache Kurbelwelle. Mercedes-AMG installierte neue Turbolader und passte die Motorelektronik an. Die Push-to-Pass-Funktion erhöht den Ladedruck kurzzeitig. Der Antrieb erreicht bis zu satte 830 PS und kraftvolle 1.000 Newtonmeter.

Das Leergewicht beträgt 1.430 Kilogramm. Das Leistungsgewicht des Fahrzeugs liegt damit bei rund 1,7 Kilogramm je PS. Die Karosserie misst 4.911 Millimeter in der Länge, 2.057 Millimeter in der Breite und 1.375 Millimeter in der Höhe. In den Tank passen 120 Liter Sprit.

Die Kraftübertragung übernimmt ein sequenzielles Sechsgang-Renngetriebe in Transaxle-Bauweise mit modifizierter Gangabstufung. Eine Carbon-Torque-Tube verbindet Motor und Getriebe. Das Fahrwerk setzt auf Doppelquerlenker an Vorder- und Hinterachse. Vierfach einstellbare Dämpfer erlauben Anpassungen in Zug- und Druckstufe. Auch die verstellbaren Stabilisatoren erweitern den Spielraum.

Die Bremsscheiben messen vorn 390 Millimeter und hinten 355 Millimeter. 18-Zoll-Magnesiumfelgen mit Zentralverschluss sollen laut Mercedes das Gewicht des Fahrzeugs reduzieren. Farblich sind sie an den Hauptsponsor des F1-Teams Petronas angelehnt und in Türkis gehalten.

Formel-1-Aerodynamik für GT2-Mercedes Das Aerodynamikpaket greift Lösungen aus der Formel 1 auf. Die Lamellen über den Vorderrädern steuern den Luftstrom. Ein vergrößerter Frontdiffusor ergänzt das Paket. Mercedes-AMG optimierte zudem die Außenspiegel, die den Luftfluss zum Heck hin verbessern sollen. Eine Carbon-Abrisskante sitzt im Heckdeckel. Das DRS reduziert den Luftwiderstand. Auf Knopfdruck schließen die Lamellen und der Heckflügel stellt sich flach. Die Höchstgeschwindigkeit steigt damit auf mehr als 320 km/h.

Das Exterieur übernimmt die Farbwelt des Mercedes W16 aus der laufenden Formel-1-Saison. Ein von Hand lackiertes "Star-Pattern" zieht sich über die hinteren Flanken. Smaragdgrüne Akzente markieren Zierlinien und Anbauteile. Die übrigen Flächen erscheinen dunkel. So entsteht ein klarer Bezug zum Rennwagen von George Russell und Kimi Antonelli.

Letztgenannter übernimmt die Patenschaft für die Edition. Seine Signatur steht auf der Einstiegsleiste jedes Fahrzeugs. Das Interieur zeigt mattes Sichtcarbon. Sitz, Türen und Mittelkonsole tragen Akzente in Petronas-Grün. Der Hersteller Cube Controls liefert das Lenkrad in überarbeiteter Ausführung. Eine Plakette in der Mittelkonsole kennzeichnet die Limitierung mit 1 of 30.

Antonelli testet den GT2-Flitzer AMG verschraubt die Carbon-Sicherheitszelle fest mit dem Chassis. Ein Stahl-Überrollkäfig ergänzt die Struktur. Fünfpunktgurt, Sicherheitsnetze, Feuerlöschanlage und Rettungsluke gehören zur Ausstattung. Renn-ABS und eine vielfach verstellbare Traktionskontrolle unterstützen die Fahrzeugkontrolle. Die Schwaben verzichten auf eine Homologation. Das Fahrzeug unterliegt keiner Serien-Reglementierung.

Kimi Antonelli sagte zum GT-Renner: "Ich durfte den Mercedes-AMG GT2 Edition W16 bereits testen und hatte dabei so viel Spaß, dass ich gerne noch mehr Zeit auf der Strecke verbracht hätte. Die Push-to-Pass-Funktion ist echt ein tolles Feature. Das Editionsmodell ist nicht nur schnell, sondern auch sicher."