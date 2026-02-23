Auto vom Skandal-Finale 2021: So viel kostet das berühmteste F1-Safety-Car

Das Aston-Martin-Autohaus in Leeds hat momentan ein berühmtes Stück Formel-1-Geschichte im Angebot. Zum Verkauf steht ein originales Safety-Car aus der Formel 1. Der Vantage gehörte zwischen 2021 und 2023 zur offiziellen Sicherheitsflotte der Königsklasse. Er wurde in insgesamt 34 Rennen eingesetzt und von Langzeit-Safety-Car-Fahrer Bernd Mayländer pilotiert.

Nach Informationen aus dem Inserat kommen gleich zwei der drei eingesetzten Aston-Martin-Safety-Cars aus dieser Ära in private Hände. Das erste Fahrzeug mit der Bezeichnung "SC03" wurde bereits verkauft. Beide Fahrzeuge tragen die Unterschriften der aktuellen Aston-Martin-Fahrer Fernando Alonso und Lance Stroll.

Bei dem nun angebotenen Exemplar handelt es sich um das Fahrzeug mit der Bezeichnung "SC02" (VIN N00045). Dieses Auto war bei 20 Grands Prix im Einsatz und legte über 4.280 Kilometer im Rahmen der Formel-1-Rennwochenenden und bei Einsätzen der Rahmenserien Formel 2 und Formel 3 zurück. Aktuell zeigt der Tacho eine Fahrleistung von 12.476 Meilen (ca. 20.078 km).

Aston Martin Im Innenraum ist noch ein Teil des alten Spezial-Equipments zu erkennen.

Safety-Car im Fokus Das Fahrzeug wurde im Januar 2018 erstmals angemeldet. Als Preis werden 599.990 britische Pfund aufgerufen, was umgerechnet knapp 685.000 Euro entspricht. Der V8-Sportler befindet sich nach wie vor in einem fahrbereiten Zustand und trägt auch noch die damalige Safety-Car-Beklebung sowie die speziellen FIA-Lichtsignale.

Besondere historische Bedeutung erlangte "SC02" beim Abu-Dhabi-Grand-Prix 2021. In den Schlussrunden des Saisonfinales wurde das Safety-Car nach einem Unfall von Nicholas Latifi auf die Strecke geschickt. Zunächst deutete alles darauf hin, dass das Rennen, und damit auch die Weltmeisterschaft, hinter dem Safety-Car beendet werden würden.

Zu diesem Zeitpunkt führte Lewis Hamilton das Rennen an und steuerte auf seinen achten WM-Titel zu. Doch der damalige Rennleiter Michael Masi entschied, nur die zwischen Hamilton und Max Verstappen liegenden überrundeten Fahrzeuge vorbeizuwinken, nicht jedoch das gesamte Feld. Dadurch kam es zu einer letzten Rennrunde unter Grün.

Wilhelm Das Safety-Car sorgte 2021 für eines der umstrittensten Saisonfinale aller Zeiten.

Aston beendet SC-Engagement Verstappen, ausgestattet mit frischeren Reifen, nutzte die Gelegenheit, überholte Hamilton und sicherte sich seinen ersten Weltmeistertitel. Die Entscheidung sorgt bis heute für kontroverse Diskussionen und gilt als einer der erinnerungswürdigsten Momente der jüngeren Formel-1-Geschichte.

Nach der Saison 2025 beendete Aston Martin sein Engagement als offizieller Safety- und Medical-Car-Lieferant der Formel 1. Damit ist Mercedes ab sofort wieder alleiniger Fahrzeugpartner der Königsklasse. Zum Einsatz kommen nur noch der Mercedes-AMG GT Black Series als Safety-Car sowie der Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+ als Medical-Car.