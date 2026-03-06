Spannung vor Melbourne-Quali: Kann Ferrari die Mercedes ärgern?

So viele Unbekannte gab es noch nie. Eines steht aber bereits fest. Die neue Formel 1 wird langsamer sein. Die Bestzeit von Oscar Piastri am ersten Trainingstag in Melbourne mit 1.19,729 Minuten lag um 4,7 Sekunden über der Pole-Position des Vorjahres. Zur FP2-Bestzeit von vor 12 Monaten fehlten 3,3 Sekunden. Aber keine Sorge: Formel-1-Autos sind immer noch die ultimativen Fahrmaschinen. Die Formel 2 drehte mit hohen 1.28er-Zeiten ihre Runden.