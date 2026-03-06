AMS Kongress
Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Top Händler
VideosMenü aufklappen
Formel 1Menü aufklappen
KleinwagenMenü aufklappen
KompaktMenü aufklappen
MittelklasseMenü aufklappen
SUVMenü aufklappen
OberklasseMenü aufklappen
SportwagenMenü aufklappen
Reise
VanMenü aufklappen
NutzfahrzeugeMenü aufklappen
OldtimerMenü aufklappen
VerkehrMenü aufklappen
Tech & ZukunftMenü aufklappen
Zur Startseite
Formel 1
Formel 1 News

Spannung vor Melbourne-Quali: Kann Ferrari die Mercedes ärgern?

Leclerc erwartet spannendes Qualifying
Kann Ferrari die Mercedes ärgern?

Melbourne feiert. Lokalheld Oscar Piastri setzte die erste Bestzeit des Jahres. Doch Mercedes wirkte trotz Fehlstart im ersten Training noch einen Tick stärker. Und auch Ferrari hinterließ einen guten Eindruck. Wir haben die Leistungen der Top-Teams genauer analysiert.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 06.03.2026
Als Favorit speichern
Charles Leclerc - Ferrari - GP Australien 2026
Foto: Sam Bloxham via Getty Images

So viele Unbekannte gab es noch nie. Eines steht aber bereits fest. Die neue Formel 1 wird langsamer sein. Die Bestzeit von Oscar Piastri am ersten Trainingstag in Melbourne mit 1.19,729 Minuten lag um 4,7 Sekunden über der Pole-Position des Vorjahres. Zur FP2-Bestzeit von vor 12 Monaten fehlten 3,3 Sekunden. Aber keine Sorge: Formel-1-Autos sind immer noch die ultimativen Fahrmaschinen. Die Formel 2 drehte mit hohen 1.28er-Zeiten ihre Runden.

Der erste Trainingstag der Formel 1 unter dem neuen Reglement wurde mit Spannung erwartet. Im Vorfeld schoben sich die Topteams die Favoritenrolle gegenseitig zu. Neutrale Beobachter sahen Mercedes und Ferrari knapp vor McLaren und Red Bull. Der Freitag von Melbourne bestätigte diesen Eindruck. Charles ...

Mehr zum Thema Audi F1 Team