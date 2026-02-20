AMS Kongress
Formel 1
Formel 1 News

Wird die Elektro-Power beschnitten? FIA ermuntert F1-Teams zu Batterie-Tests

FIA ermuntert F1-Teams zu Batterie-Tests
Wird die Elektro-Power beschnitten?

In Bahrain wird weiter über das Energie-Management diskutiert. Die FIA erlaubte den Teams, mit reduzierter Elektro-Power zu testen. Ist das schon Plan B?

Veröffentlicht am 20.02.2026
McLaren - Bahrain-Test 2026
Foto: Sam Bloxham via Getty Images

Die Formel 1 testet beim Finale der Testfahrten in Bahrain einen möglichen Notfallplan für die neue Motorengeneration. Aus dem Paddock ist zu hören, dass die Teams dazu eingeladen wurden, mit reduzierter Leistung der MGU-K zu fahren. Die FIA will damit Daten sammeln, um Alternativen für das Energiemanagement besser bewerten zu können. Das Thema köchelt seit den ersten Ausfahrten mit denen Autos vor sich hin.

Im Fokus steht, wie effizient sich die Batterie über eine Runde laden lässt und ob im Qualifying ausreichend elektrische Leistung zur Verfügung steht. Die neuen Antriebe sehen einen deutlich höheren elektrischen Anteil vor. Fast die Hälfte der Gesamtleistung soll aus dem Hybridteil kommen. Genau hier liegt das Problem.

Um genügend Energie ...

