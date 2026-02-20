Wird die Elektro-Power beschnitten? FIA ermuntert F1-Teams zu Batterie-Tests

Die Formel 1 testet beim Finale der Testfahrten in Bahrain einen möglichen Notfallplan für die neue Motorengeneration. Aus dem Paddock ist zu hören, dass die Teams dazu eingeladen wurden, mit reduzierter Leistung der MGU-K zu fahren. Die FIA will damit Daten sammeln, um Alternativen für das Energiemanagement besser bewerten zu können. Das Thema köchelt seit den ersten Ausfahrten mit denen Autos vor sich hin.