Abu Dhabi Qualifying: Verstappen verschärft den Druck

Die verrückte Formel-1-Saison 2025 schreibt in Abu Dhabi ihr letztes Kapitel. Es war wohl ein Krimi-Autor, der für das Skript verantwortlich ist. Auch beim Finale spitzt sich die Spannung noch einmal zu. Max Verstappen, der in der WM-Wertung zwölf Punkte aufholen muss, geht nach einem fehlerfreien Qualifying am Samstag (6.12.) von der Pole-Position aus ins Rennen. Seine beiden Titelrivalen Lando Norris und Oscar Piastri lauern am Start auf den Plätzen direkt hinter dem Red Bull.

Nach der achten Quali-Bestzeit des Jahres für Verstappen hatte es vor der letzten Zeitenjagd nicht unbedingt ausgesehen. In den Trainings überließ der Niederländer der Konkurrenz noch die Bestzeiten. Sein Dienstwagen musste von den Ingenieuren erst mühsam in die Spur gebracht werden. Aber pünktlich zum Qualifying passte dann die Abstimmung.

Im Q3-Finale bekam Verstappen dann auch noch Hilfe von seinem Teamkollegen. Yuki Tsunoda verzichtete auf einen ersten Schuss, um seinem Kapitän einen Windschatten auf der Geraden zu geben. Im zweiten Anlauf war Verstappen dann auf sich alleine gestellt. Am Ende hätten beide Q3-Runden für den vordersten Startplatz gereicht. Norris fehlten am Ende 0,201 Sekunden, Piastri 0,230 Sekunden.

Giuseppe Cacace via Getty Images Die drei Titelkandidaten scheinen die Meisterschaft unter sich auszumachen.

Keine Hilfe von Russell Bei diesem Einlauf würde Norris aber dennoch entspannt den Titel einfahren. Der Brite könnte sich sogar einen dritten Platz leisten, um die WM-Spitze zu verteidigen. Verstappen hofft auf Chaos: "Ich weiß, dass ich morgen noch etwas Hilfe oder Glück brauche." Norris zeigte sich nach dem Qualifying einigermaßen zufrieden: "Ich habe fast alles aus dem Auto rausgeholt. Aber natürlich hätte ich lieber auf dem ersten Startplatz gestanden. Wie viel Risiko ich im Rennen eingehen werde, entscheide ich dann morgen."

Lange hatte es im Qualifying danach ausgesehen, dass sich George Russell in den Kampf der drei Titelkandidaten einmischen kann. Neben Verstappen war der Engländer der einzige Pilot, der im Q3 noch zwei frische Sätze Soft-Reifen nutzen konnte. Doch am Ende erwischte er keine optimale Runde. Die Quittung waren gut vier Zehntel Rückstand und der vierte Startplatz.

Charles Leclerc musste mal wieder die Kohlen für Ferrari aus dem Feuer holen. Er startet neben Fernando Alonso von Position fünf aus der dritten Startreihe. Teamkollege Lewis Hamilton flog nach seinem Crash im dritten Training im Qualifying mal wieder früh raus. Der Rekordsieger startet nur von Platz 16. Eine Erklärung für die erneute Pleite konnte er nicht liefern.

xpb Nach dem Q1-Aus von Hülkenberg muss Bortoleto die Kohlen für Sauber aus dem Feuer holen.

Schlechtes Timing bei Hülkenberg Bei Sauber war die Spreizung ebenfalls groß. Nach starken Trainingseindrücken musste Nico Hülkenberg überraschend schon im Q1 die Segel streichen. Die Ingenieure hatten den Rheinländer am Ende der Session zu spät rausgeschickt, so dass er im entscheidenden Run von Turbulenzen gebremst wurde. Gabriel Bortoleto im Schwesterauto zeigte mit dem siebten Startplatz, was möglich gewesen wäre. Der Brasilianer hält damit die Hoffnungen für Sauber auf den achten Rang im Konstrukteurspokal am Leben.