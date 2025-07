PS-Parade auf dem Fahrerlager-Parkplatz: Was fahren die F1-Stars privat?

Normalerweise werden die privaten Autos der Formel-1-Piloten so gut es geht von den Fans abgeschirmt. Doch in Silverstone ist das anders. Hier müssen die Stars der Szene ihre Dienstwagen nicht auf einem versteckten Parkplatz irgendwo am Rande der Strecke abstellen. Stattdessen ist eine große Freifläche direkt vor dem Eingang des Fahrerlagers für die VIPs reserviert.