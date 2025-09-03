Formel 1 Team-Ranking GP Niederlande:Red Bulls B-Team besser als das A-Team

Zandvoort war McLaren-Land. Mehr noch als Budapest. Der fünfte Doppelsieg lag in greifbarer Nähe, als ein Ölleck Lando Norris aus dem Rennen riss. Die Papaya-Renner ließen alle alt aussehen. Am besten verkaufte sich noch Red Bull mit dem zweiten Platz von Max Verstappen und zwei WM-Punkten für Yuki Tsunoda.

Ein neuer Frontflügel hatte die Fahrzeugbalance etwas verbessert. Es dauerte aber wieder drei Trainingssitzungen, bis Red Bull für seine Fahrer ein annehmbares Setup gefunden hatte. Man profitierte davon, dass Ferrari und Mercedes auch nicht sonderlich gut sortiert waren. Ferrari präsentierte sich nach langer Abstimmungssuche eine Spur besser als die Silberpfeile.

Wie eng die beiden Teams mit den großen Namen ihr Duell ausgefochten haben, zeigte die Rennstory. Charles Leclerc boxte sich gegen George Russell durch, wobei sich der halbe Unterboden des Mercedes in Carbonsplitter auflöste. Andrea Kimi Antonelli schickte Leclerc in die Mauer. Lewis Hamilton flog alleine ab. Die Kurve 3 wurde für Ferrari zum Schrottplatz. Vor dem wichtigen Heimspiel in Monza schmerzt die Nullnummer der Scuderia noch mehr. Beim Italien-Grand-Prix wird der Druck nun noch höher sein als eh schon.

Sauber war der große Verlierer

An Toro Rosso bissen sich Mercedes wie Ferrari die Zähne aus. Beide unternahmen sogar einen Verzweiflungs-Stopp, um Isack Hadjar zu einer Reaktion gegen einen Undercut zu zwingen. Doch Hadjar folgte nur Verstappen. Und der Franzose kam lediglich 1,9 Sekunden hinter dem Weltmeister ins Ziel. Obwohl Rookie Hadjar eine glänzende Leistung zeigte, fragten sich viele: Wo wäre wohl Verstappen in einem Toro Rosso gelandet?

Red Bulls B-Team ist wieder mittendrin im Kampf um den fünften Platz. Auf Williams fehlen nach Hadjars Handstreich 20 Punkte. Dazwischen liegt noch Aston Martin, die zwar in Summe wie Williams zehn Zähler einstrichen, aber von einer verpassten Chance sprachen. "Unser Rennspeed war besser als der vieler Autos vor uns", beharrte Fernando Alonso.

Auch Haas lässt sich nicht endgültig abschütteln. Der US-Rennstall hat neun Punkte auf Sauber gutgemacht, die als großer Verlierer im Kampf um die Hoheit der zweiten Tabellenhälfte Zandvoort verlassen haben. Sauber war von WM-Punkten weiter weg als Alpine. Franco Colapinto verpasste die Top Ten um 0,4 Sekunden.

1. McLaren

McLaren war in Zandvoort wie in Budapest unantastbar. Kein Wunder. Beide Strecken ähneln sich. Das Rennen zeigte einmal mehr: McLaren kann sich nur selbst schlagen. Diesmal riss die Technik eines der beiden Autos aus dem Rennen. Drei Safety-Cars machten das McLaren das Leben unnötig schwer. Ohne sie hätte Piastri einen Vorsprung von 41,2 Sekunden auf das Feld gehabt.

Red Bull

2. Red Bull

Der neue Frontflügel verbesserte die Balance um Nuancen. Das Untersteuern ist dem Auto trotzdem nicht auszutreiben. Um wenigstens auf den dritten Startplatz zu fahren, ging Red Bull mit der Abstimmung ins Risiko. Auch bei der Reifenfolge soft-medium-soft lag man auf der aggressiven Seite. Gegen McLaren war Verstappen trotzdem chancenlos. Gegen den Rest reichte es.

3. Ferrari

Ferrari lag am Freitag komplett neben der Spur. Bis zur Qualifikation konnten die Ingenieure durch Setup-Änderungen eine Sekunde wegfeilen. Trotzdem gingen immer noch drei Zehntel in den Kurven 9 und 10 verloren. Um die Reifen zu schützen, setzte Ferrari voll auf Abtrieb und blieb mangels Topspeed im Verkehr stecken. Bis sich Kurve 3 in einen roten Schrottplatz verwandelte.

4. Mercedes

Mercedes und Ferrari lagen fast gleichauf. Und nicht viel hinter Verstappen. Russell lag im Sandwich der Ferrari, bis ihn eine Kollision mit Leclerc auf der linken Seite den halben Unterboden kostete. Der Zeitverlust betrug eine Sekunde pro Runde. Russell glaubt, dass ohne den Schaden ein Podestplatz möglich gewesen wäre.

5. Toro Rosso

Hadjar hat für Toro Rosso endlich groß abgeräumt. Der Franzose war die ganze Zeit Vierter. In der Startaufstellung, nach der ersten Kurve, bei den drei Rennstarts. Dann schenkte ihm der Ausfall von Norris sein erstes Podium. Da der Rückstand auf Verstappen nur 1,9 Sekunden betrug, wurde die alte Frage neu aufgewärmt: Ist der Toro Rosso VCARB02 besser als der Red Bull RB21?

6. Aston Martin

Aston Martin wurde unter Wert geschlagen. Alonso sprach von einer verpassten Chance. Sein zweiter Platz am Freitag war sicher auch nicht repräsentativ. Aston Martin war mit weniger Sprit unterwegs als die Konkurrenz. Alonsos Q3-Runde wurde vom Winde verweht. Platz sieben lag drin. Nach einer schlechten Startrunde durfte er froh sein in den Top Ten zu landen. Stroll punktete mit. Das war dann schon Schadensbegrenzung.

7. Williams

Williams schwankte zwischen Himmel und Hölle. Ein Auto im Q3, das andere draußen. Albon Fünfter, Sainz nach Crash mit Lawson abgeschlagen. Wenn alles perfekt gelaufen wäre, hätte Williams mit beiden Fahrern gepunktet. Die blauen Autos fühlten sich wie schon in den Jahren zuvor in den schnellen Kurven von Zandvoort wohl. Mit dem Setup minimierte man den Schaden in den langsamen Ecken.

8. Haas

Für Haas sah es nach der Qualifikation bitterböse aus. Ocon startete von Platz 18, Bearman aus der Boxengasse. Da war die Alternativ-Strategie mit einem Stopp Pflicht. Das erste Safety-Car war Gift für die Taktik, das zweite ein Geschenk. Nachdem es bei Halbzeit des Rennens nach einem Nuller ausgesehen hatte, durfte der US-Rennstall mit neun Punkten am Ende hochzufrieden sein.

9. Sauber

Sauber kam in Zandvoort nie richtig in Schwung. Dabei wollte man mit neuer Bremsbelüftung hinten den Abtrieb noch etwas verbessern. Doch es reichte nur für die Startplätze 13 und 17. Die Aufholjagd blieb im falschen Safety-Car-Timing stecken. Beide Fahrer hatten Begegnungen mit Colapinto. Das kostete Verkleidungsteile und Plätze. Sonst wäre der elfte Platz drin gewesen.

10. Alpine