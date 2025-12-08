Die Einzelkritiken nach dem Saisonfinale in Abu Dhabi: Die Weltmeister liefern ab

Das Finale verdiente keine Bestnote. Es war schnell im Rennen klar, wie der Hase laufen würde. McLaren hatte gegen Angstgegner Max Verstappen einen guten Plan entwickelt. Lando Norris konzentrierte sich darauf, Dritter zu werden. Das war schwer genug. Weil die einfachsten Aufgaben oft die schwierigsten sind.

Als Norris nach seinem ersten Boxenstopp kurz in den Verkehr geriet, ging er innerhalb von zwei Runden an vier Fahrern vorbei. Und dann gab es da noch die heikle Szene mit Yuki Tsunoda. Der Japaner wechselte mehrfach die Spur und drängte Norris an den Streckenrand. Der neue Weltmeister blieb jedoch auf dem Gas. Er zeigte im wichtigsten Rennen seiner Formel-1-Karriere Härte und Entschlossenheit.

Max Verstappen tat, was zu tun war. Er stellte den Red Bull auf die Pole-Position und gewann sein achtes Rennen in dieser Saison. Der entthronte Weltmeister sah auch von unsauberen Spielchen ab. Trotz Norris und Piastri: Verstappen war wieder mal der beste Fahrer der Saison. Seine Aufholjagd nach der Sommerpause war atemberaubend und weltmeisterlich. Zehn Rennen, zehn Podestplätze, davon sechs Mal als Sieger.

xpb Fernando Alonso spielte seine ganze Erfahrung aus und wurde mit Rang sechs belohnt.

Alonso wie zu besten Zeiten Der dritte Fahrer, der sich die Bestnote verdient, war Fernando Alonso. Der Spanier fuhr sich mit einem starken Finale noch in die Top Ten der Fahrerwertung. Wie in Katar verteidigte der Spanier seine exzellente Trainingsplatzierung mit List und Tücke. Sein Aston Martin hatte den sechsten Platz eigentlich gar nicht verdient.

Obwohl der AMR25 hart mit seinen Reifen umgeht, kam Alonso mit einem Stopp über die Distanz. Und er spielte auf dem Taktik-Klavier wieder ganz groß auf. Alonso hielt die schnelleren Haas und Hamilton in einem DRS-Zug gefangen und schonte bewusst im dritten Sektor die Hinterreifen. Als es ernst wurde, zog er zu aller Überraschung das Tempo um über eine Sekunde an. Und hatte in den letzten Runden die besten Hinterreifen.

xpb Im letzten Rennen von Saubers Team-Historie holte Nico Hülkenberg zwei Punkte.

Fahrer-Noten GP Abu Dhabi 2025 Hier gibt den Fahrer-Noten in der schnellen Übersicht. Die detaillierten Einzelkritiken finden Sie wie immer in der Galerie:

Max Verstappen – Note: 10/10

Oscar Piastri – Note: 09/10

Lando Norris – Note: 10/10

Charles Leclerc – Note: 09/10

George Russell – Note: 08/10

Fernando Alonso – Note: 10/10

Esteban Ocon – Note: 09/10

Lewis Hamilton – Note: 07/10

Nico Hülkenberg – Note: 09/10

Lance Stroll – Note: 06/10

Gabriel Bortoleto – Note: 08/10

Oliver Bearman – Note: 07/10

Carlos Sainz – Note: 07/10

Yuki Tsunoda – Note: 04/10

Andrea Kimi Antonelli – Note: 05/10

Alexander Albon – Note: 04/10

Isack Hadjar – Note: 07/10

Liam Lawson – Note: 05/10

Pierre Gasly – Note: 06/10

Franco Colapinto – Note: 05/10