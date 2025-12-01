Alle Fahrer in der Einzelkritik: Piastri um Sieg betrogen

McLaren hätte sich an diesem Tag die Note 1/10 verdient. Viel schlimmer ging es nicht. Der McLaren MCL39 war das beste Auto und hätte eigentlich alles gewinnen müssen. Oscar Piastri war auch auf dem besten Weg dazu, bis dem Kommandostand ein katastrophaler Fehler unterlief. 16 Fahrer kamen beim Safety-Car in Runde 7 an die Box, zwei nicht. Die zwei hießen Oscar Piastri und Lando Norris.

Damit schenkte McLaren den Sieg an Max Verstappen. Piastri konnte eine schnelle Runde nach der anderen fahren. Es half nichts. Der zweite Platz schmerzte mehr als die Disqualifikation in Las Vegas. Weil er diesmal einen Sieg verlor. In Las Vegas wäre es nur der vierte Platz gewesen.

Piastri kehrte nach sechs Rennen Flaute zurück, als hätte es nie eine Krise gegeben. Doch es war möglicherweise zu spät. Mit 16 Punkten Rückstand sind seine WM-Chancen die schlechtesten. Da wird den Australier auch die Bestnote nicht trösten. So ein Fehler darf einem Team wie McLaren nicht passieren. Zak Brown und Andrea Stella entschuldigten sich bei ihren Piloten.

Anadolu via Getty Images Der Crash von Nico Hülkenberg brachte alle Pläne durcheinander.

Sainz-Podest beim Angstrennen Der GP Katar war 2024 der schwächste Auftritt von Williams. Teamleitung und Fahrer fürchteten für dieses Jahr das gleiche. Das Auto mag keine schnellen und langgezogenen Kurven. Doch der FW47 wurde unterschätzt. Seine Schwächen sind nicht mehr so stark ausgeprägt wie im Vorjahr. Und Carlos Sainz kommt immer besser in Form.

Der Spanier schwimmt auf einer Wolke, die ihn seit dem dritten Platz in Baku trägt. Der achte Platz im Sprint und der siebte Startplatz für das Hauptrennen zeigen schon, dass der Ex-Ferrari-Pilot und sein Auto besser in Form waren als gedacht. Dann profitierte Sainz von einer guten Startrunde und Zeitverlust der Mercedes-Piloten beim ersten Boxenstopp. Die mussten warten, bis sich der Verkehr in der Boxengasse beruhigt hatte.

Danach fand sich Sainz auf dem dritten Platz wieder. Und den verteidigte er mit erstaunlich schnellen Rundenzeiten. Seine beste Zeit in Runde 48 war nur vier Zehntel langsamer als Max Verstappens persönliche Bestmarke. Er hielt zuerst Andrea Kimi Antonelli auf Distanz, dann Lando Norris. Dafür hat sich auch Sainz die Bestnote verdient.

Peter Fox via Getty Images Feierstimmung bei Williams. Das hatte man hier vor dem Wochenende nicht erwartet.

Fahrer-Noten GP Katar 2025 Hier gibt den Fahrer-Noten in der schnellen Übersicht. Die detaillierten Einzelkritiken finden Sie wie immer in der Galerie: