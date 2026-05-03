Formel 1: Wer pokert in Miami mit einem Regen-Setup?

Miami ist eine ganz spezielle Strecke. Der Asphalt ist glatt. Es gibt eine bunte Mischung aus extrem engen Kurven, schnellen Richtungswechseln und langen Geraden. Einige Piloten wie Kimi Antonelli und Lando Norris kommen hier gut zurecht. Andere, wie George Russell oder Oscar Piastri tun sich jedes Jahr wieder schwer.

Antonelli hatte sich im Vorjahr schon die Sprint-Pole in Miami gesichert. 12 Monate später reiste der Teenager als WM-Spitzenreiter an. Und dieses Mal reichte es für die Pole-Position für das richtige Rennen. Im Top-Ten-Finale ließ der Youngster schon im ersten Anlauf den Hammer fallen. Die Uhr blieb am Ende bei 1:27.798 Minuten stehen. Das konnte keiner unterbieten.

Am nächsten ran kam überraschenderweise Max Verstappen. Red Bull hat das Ruder in der rennfreien Zeit herumgerissen. Gut anderthalb Zehntel fehlten am Ende nur zur Pole Position. "Wir haben daran gearbeitet, das Auto so umzubauen, dass ich mich wohler fühle. Ich habe jetzt mehr Vertrauen und kann weiter ans Limit gehen. Mit der ersten Startreihe lief es am Ende besser als erwartet."

Vier Teams in den ersten Reihen In dem bunt durchgewürfelten Klassement mit vier verschiedenen Teams auf den ersten vier Plätzen reiht sich dahinter Charles Leclerc auf Rang drei ein. Dreieinhalb Zehntel blieb die Ferrari-Speerspitze hinter der Bestzeit zurück. Bei den guten Starts der roten Raketen, muss man am Sonntag mit allem rechnen.

Lando Norris, der das Wochenende bisher dominiert hatte, musste sich in der Qualifikation mit dem vierten Startplatz begnügen. McLaren konnte die Pace der Konkurrenz in allen drei Segmenten nicht mitgehen. Oscar Piastri wäre fast schon im Q1 rausgeflogen. Am Ende reihte sich der Australier noch hinter George Russell und Lewis Hamilton auf Rang sieben ein.

xpb Oscar Piastri beklagte sich, dass sein Energie-System ein Eigenleben entwickelte.

McLaren mit Energie-Problemen Die mittelmäßigen Tempo-Werte auf den Geraden ließen kurzzeitig den Verdacht aufkommen, dass McLaren mit großen Flügeln auf den drohenden Regen im Rennen reagiert hat. Das wurde aber von Teamchef Andrea Stella dementiert. "Wir hatten ein paar Probleme mit der Power-Unit-Konstanz. Da war es schwer für unsere Fahrer, einen guten Rhythmus zu finden."

Der große Umschwung vom Sprint-Qualifying hatte nach Ansicht des Italieners mehrere Gründe: "Unsere Konkurrenten hatten gestern Probleme, Mercedes zum Beispiel mit der Elektro-Energie. Auch bei Ferrari lief nicht alles glatt. Ich denke, dass die vier Top-Teams sehr eng zusammenliegen. Heute waren die Bedingungen ganz anders. Der Wind wehte böig."

Für das Rennen am Sonntag ist mit dem Quali-Ergebnis aber noch nichts entschieden. Eigentlich ist die erste Startposition in Miami immer schon die halbe Miete. Das Wetter könnte den Grand Prix ordentlich nachwürzen: "Wir erwarten, dass es irgendwann im Rennen regnen wird. Am Kommandostand geht es darum, gut zu antipizieren und schnell zu reagieren", so Stella.

xpb Kann Nico Hülkenberg von Startplatz 11 die ersten Punkte der Saison sammeln?

Audi-Achterbahn geht weiter Nico Hülkenberg verpasste die dritte K.O.-Runde wieder einmal nur knapp. Der Rheinländer landete auf Rang 11 – wie schon bei den ersten beiden Quali-Sessions des Jahres. Am Ende konnte der Routinier froh sein, überhaupt mitmischen zu dürfen. Nach einem Defekt auf dem Weg zur Sprint-Startaufstellung mussten die Mechaniker die komplette Power-Unit und das Getriebe wechseln. Die Reparatur wurde erst wenige Minuten vor dem Quali-Anpfiff abgeschlossen.