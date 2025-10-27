AMS Kongress
Formel 1
Formel 1 News

Noten GP Mexiko: Bearman stiehlt den Stars die Show

Fahrernoten GP Mexiko 2025
Bearman stiehlt den Stars die Show

GP Mexiko 2025

Über Lando Norris müssen wir nicht lange reden. Sein Kantersieg in Mexiko verdient die Bestnote. Oliver Bearman dagegen setzte sich in der Liga der Stars durch. Mit einem Haas. So wie Norris und Bearman konnten aber nicht alle Piloten glänzen.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 27.10.2025
Ollie Bearman - Haas - Formel 1 - GP Mexiko 2025
Foto: xpb

Haas-Teamchef Ayao Komatsu setzte die Dimension des vierten Platzes von Oliver Bearman ins rechte Licht. "Wir haben uns gegen Teams durchgesetzt, gegen die wir eigentlich gar nicht fahren dürften. Oliver hielt im ersten Stint Verstappen in Schach, im zweiten beide Mercedes, und am Ende Piastri. Das sagt alles über sein Rennen. Es war Extraklasse."

Der GP Mexiko begann für Bearman unverdächtig. Der Engländer hatte es mal wieder ins Q3 geschafft. Vom zehnten Startplatz aus durfte er auf WM-Punkte hoffen. Das heißt bei Haas üblicherweise Platz acht bis zehn. Doch Bearman war im Startchaos immer auf der richtigen Seite der Strecke und kam schon als Sechster aus der Startrunde zurück.

In der sechsten Runde lag der ehemalige Ferrari-Junior bereits auf Platz vier. Er profitierte von dem Duell Verstappen gegen Hamilton, das für beide in der Wiese endete. Als sich Verstappen Rang vier zurückholen wollte, ließ ihn Bearman vor Kurve 7 eiskalt abblitzen. Den Rest des Rennens verteidigte der Haas-Pilot die Position souverän gegen alle Angriffe.

Norris perfekt, Piastri in Schwierigkeiten

Damit verdiente sich Bearman genauso die Bestnote wie Lando Norris. Noch nie in dieser Saison hat ein Fahrer ein Rennen so dominiert, und man muss davon ausgehen, dass Norris nicht einmal 100 Prozent dafür in die Waagschale werfen musste. Der McLaren-Pilot verpasste das erste Training und war trotzdem ab seiner ersten fliegenden Runde im FP2 das Maß aller Dinge.

Ganz anders sein Teamkollege Oscar Piastri, der von Mal zu Mal tiefer in die Krise rutscht. Der Australier verdiente sich nur die Note 6/10, obwohl es im Rennen vom Speed her etwas besser für ihn lief. Doch das brachte ihm nichts. Piastri steckte immer im Verkehr fest. Und er verlor die WM-Führung an seinen Teamkollegen. Die WM ist jetzt mit einem Punkt Differenz ein Kopf-an-Kopf-Rennen geworden. Mit dem psychologischen Momentum für Norris.

Lando Norris - McLaren - Formel 1 - GP Mexiko 2025
xpb

Sieg mit 30 Sekunden Vorsprung – so überlegen wie Lando Norris in Mexiko war diese Saison noch kein Fahrer.

Fahrer-Noten GP Mexiko 2025

Hier die Fahrer-Noten im schnellen Überblick. Die detaillierten Kritiken zu allen 20 Piloten finden Sie wie immer in der Galerie.

  • Lando Norris – Note: 10/10
  • Charles Leclerc – Note: 9/10
  • Max Verstappen – Note: 8/10
  • Oliver Bearman – Note: 10/10
  • Oscar Piastri – Note: 6/10
  • Andrea Kimi Antonelli – Note: 8/10
  • George Russell – Note: 8/10
  • Lewis Hamilton – Note: 8/10
  • Esteban Ocon – Note: 8/10
  • Gabriel Bortoleto – Note: 9/10
  • Yuki Tsunoda – Note: 6/10
  • Alexander Albon – Note: 5/10
  • Isack Hadjar – Note: 7/10
  • Lance Stroll – Note: 5/10
  • Pierre Gasly – Note: 6/10
  • Franco Colapinto – Note: 6/10
  • Carlos Sainz – Note: 6/10
  • Fernando Alonso – Note: 6/10
  • Nico Hülkenberg – Note: 7/10
  • Liam Lawson – Note: 6/10