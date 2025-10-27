Noten GP Mexiko: Bearman stiehlt den Stars die Show

Haas-Teamchef Ayao Komatsu setzte die Dimension des vierten Platzes von Oliver Bearman ins rechte Licht. "Wir haben uns gegen Teams durchgesetzt, gegen die wir eigentlich gar nicht fahren dürften. Oliver hielt im ersten Stint Verstappen in Schach, im zweiten beide Mercedes, und am Ende Piastri. Das sagt alles über sein Rennen. Es war Extraklasse."

Der GP Mexiko begann für Bearman unverdächtig. Der Engländer hatte es mal wieder ins Q3 geschafft. Vom zehnten Startplatz aus durfte er auf WM-Punkte hoffen. Das heißt bei Haas üblicherweise Platz acht bis zehn. Doch Bearman war im Startchaos immer auf der richtigen Seite der Strecke und kam schon als Sechster aus der Startrunde zurück.

In der sechsten Runde lag der ehemalige Ferrari-Junior bereits auf Platz vier. Er profitierte von dem Duell Verstappen gegen Hamilton, das für beide in der Wiese endete. Als sich Verstappen Rang vier zurückholen wollte, ließ ihn Bearman vor Kurve 7 eiskalt abblitzen. Den Rest des Rennens verteidigte der Haas-Pilot die Position souverän gegen alle Angriffe.

Norris perfekt, Piastri in Schwierigkeiten Damit verdiente sich Bearman genauso die Bestnote wie Lando Norris. Noch nie in dieser Saison hat ein Fahrer ein Rennen so dominiert, und man muss davon ausgehen, dass Norris nicht einmal 100 Prozent dafür in die Waagschale werfen musste. Der McLaren-Pilot verpasste das erste Training und war trotzdem ab seiner ersten fliegenden Runde im FP2 das Maß aller Dinge.

Ganz anders sein Teamkollege Oscar Piastri, der von Mal zu Mal tiefer in die Krise rutscht. Der Australier verdiente sich nur die Note 6/10, obwohl es im Rennen vom Speed her etwas besser für ihn lief. Doch das brachte ihm nichts. Piastri steckte immer im Verkehr fest. Und er verlor die WM-Führung an seinen Teamkollegen. Die WM ist jetzt mit einem Punkt Differenz ein Kopf-an-Kopf-Rennen geworden. Mit dem psychologischen Momentum für Norris.

xpb Sieg mit 30 Sekunden Vorsprung – so überlegen wie Lando Norris in Mexiko war diese Saison noch kein Fahrer.

Fahrer-Noten GP Mexiko 2025 Hier die Fahrer-Noten im schnellen Überblick. Die detaillierten Kritiken zu allen 20 Piloten finden Sie wie immer in der Galerie.