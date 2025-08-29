GP Niederlande Training 1: Aston Martin überrascht zum Auftakt

Die beiden McLaren-Piloten machen in Zandvoort da weiter, wo sie vor der Sommerpause aufgehört haben. Im ersten Training am Freitag (29.8.) drehte Lando Norris direkt wieder die schnellste Runde. Der Budapest-Sieger umrundete den 4,259 Kilometer langen Traditionskurs mit den weichen Reifen in 1.10,278 Minuten. Teamkollege Oscar Piastri landete mit knapp drei Zehnteln Rückstand auf Rang zwei.

Während ganz vorne also alles beim Alten blieb, würfelte sich das Feld dahinter bunt zusammen. Als erster Verfolger des Papaya-Duos präsentierte sich beim Auftakttraining überraschend Aston Martin. Lance Stroll und Fernando Alonso reihten sich mit einer guten halben Sekunde Rückstand auf den Positionen drei und vier ein.

Alex Albon im Williams hinterließ auf Rang fünf ebenfalls einen guten Eindruck. Lokalmatador Max Verstappen hat dagegen noch etwas Arbeit vor sich. Auf dem sechsten Platz wies der Weltmeister fast eine Sekunde Rückstand auf die Bestmarke auf. Direkt dahinter folgte mit George Russell der erste Mercedes.

Sam Bloxham via Getty Images McLaren schob sich schon im ersten Zandvoort-Training in die Favoritenstellung.



Ferrari mit Problemen Gabriel Bortoleto konnte an die guten Leistungen vor der Sommerpause anknüpfen. Der Brasilianer belegte hinter Carlos Sainz im zweiten Williams den neunten Rang. Nico Hülkenberg gelang es wie zuletzt nicht, das Tempo seines Teamkollegen mitzugehen. Der Rheinländer reihte sich nur auf Rang 13 ein.

Noch schlechter lief es für die beiden Ferrari-Piloten. Charles Leclerc und Lewis Hamilton kamen mit den Bedingungen in Zandvoort überhaupt nicht zurecht. Das Resultat waren die Positionen 14 und 15, die den Tifosi schon einige Sorgenfalten bereiten dürften. Auch in den Longruns am Ende der Session lief nicht viel zusammen.

Allerdings zeigte sich die Strecke zu Beginn des Wochenendes wie üblich in Zandvoort noch sehr rutschig. Immer wieder staubte feiner Sand auf, der aus den Nordseedünen auf die Piste geweht wurde. Schon früh in der Session wurden einige Piloten von dem niedrigen Grip-Niveau auf dem falschen Fuß erwischt.

Clive Rose via Getty Images Yuki Tsunoda war einer von mehreren Piloten, die im ersten Zandvoort-Training vom niedrigen Grip überrascht wurden.



Mehrere Ausrutscher zum Auftakt Hamilton legte kurz vor Kurve drei einen 360-Grad-Dreher hin, konnte seinen Ferrari aber noch gekonnt abfangen. Nur den ersten Reifensatz musste der Rekordsieger nach dem Fauxpas früher als geplant in die Pirelli-Tonne werfen. Yuki Tsunoda sorgte mit einem Ausrutscher in Kurve 11 ebenfalls für Spektakel. Auch der Japaner konnte das Auto nach seinem Fahrfehler aus eigener Kraft wieder an die Box zurückbringen.

Kimi Antonelli hatte nicht ganz so viel Glück. Bei der Anfahrt auf Kurve 8 war der Rookie einen Tick zu schnell unterwegs. Untersteuernd rutschte der Mercedes nach nur 11 Minuten ins Kiesbett, aus dem sich der Italiener nicht mehr selbst befreien konnte. Zur Bergung musste die Session kurz mit roten Flaggen unterbrochen werden. Damit war der Spaß für Antonelli früh beendet.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt erlauben Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen.

Wann kommt der Regen? Doppelt ärgerlich könnte der Ausrutscher werden, wenn zum zweiten Training tatsächlich der angekündigte Regen kommt. Schon in der ersten Session konnte man erkennen, dass viele Teams versuchten, ein möglichst großes Programm in die 60 Auftakt-Minuten zu quetschen. Dabei legten die Piloten auch schon erste längere Dauerläufe zurück.