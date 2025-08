GP Ungarn Training 3: Piastri dominiert, Verstappen im Nirgendwo

Es kristallisiert sich ein immer deutlicheres Bild für die Hitzeschlacht in Ungarn heraus: McLaren gibt den Ton an, Ferrari ist das einzige Team in Schlagdistanz. Während bei McLaren ein Wechsel zwischen Lando Norris und Oscar Piastri an der Spitze vorherrscht, ist bei Ferrari Charles Leclerc eher die treibende Kraft.

Piastri setzte die Bestzeit auf dem 4,381 Kilometer langen Kurs, dessen mittelschnelle Kurven dem McLaren so liegen, mit einer Zeit von 1.14,916 Minuten. Mit nur 32 Tausendstel Rückstand musste sich Norris hinten anstellen, nachdem er am Vortag beide Trainings für sich entschieden hat. Es wird spannend sein, wie das interne Duell in der Qualifikation ausgeht, denn Norris wurde bisher noch nie in der Disziplin auf eine Runde in Ungarn von einem Teamkollegen abgezogen.