GP USA 2025 Rennen: Verstappen reißt Fleischstücke aus Piastris Punktepolster

Max Verstappen bleibt im Flow. Der Niederländer gewann nach dem Sprint auch das Hauptrennen (19.10.) des Grand Prix der USA. Dank des Erfolges verkürzte er seinen Rückstand auf Oscar Piastri in der WM-Wertung auf 40 Punkte. Es war eine dominante Vorstellung des viermaligen Champions. Wie im Sprint führte er jede einzelne Runde des Rennens an. Dazu kam die Pole-Position. Lediglich die schnellste Rennrunde gelang ihm in Texas nicht.

Zweiter wurde in Austin Lando Norris. Für den Platz musste der McLaren-Pilot lange kämpfen. Und das lag an Charles Leclerc. Der Vorjahressieger setzte die aggressive Strategie seines Ferrari-Teams gekonnt um. Die Ingenieure schickten ihn auf einem gebrauchten Soft-Reifen ins Rennen und er schnappte sich am Start Lando Norris. Rundenlang wehrte er den schnelleren McLaren ab, ehe dieser nach 20 Runden endlich den Weg vorbei fand. Kurz darauf zitierten ihn die Strategen an die Box und gaben ihm den Medium-Reifen mit für den letzten Stint.

Dank guter Rundenzeiten spülte es ihn wieder auf Platz zwei, nachdem alle an der Box waren. Leclerc musste sechs Runden vor Schluss aber Norris wegen der älteren Reifen noch ziehen lassen und komplettierte das Podium.

Hamilton noch vor Piastri Platz vier ging an Lewis Hamilton. Der Engländer war wie alle Top-Piloten auf dem Medium-Reifen gestartet. Er kam zwar nicht gut von der Linie weg, konnte aber in Turn 1 Oscar Piastri und George Russell wieder überholen. Bevor Leclerc an die Box geholt wurde, kämpfte er ein paar Kurven mit dem Teamkollegen, blieb aber dahinter und fuhr letztendlich ein einsames Rennen bis ins Ziel.

Nur Fünfter wurde Piastri. Der McLaren-Mann verlor an dem Wochenende in Texas satte 23 Punkte auf Verstappen und weitere acht Zähler auf Lando Norris. Piastri kam in Austin nie richtig ins Rollen und betrieb Schadensbegrenzung.

Singapur-Sieger George Russell fiel beim Start zwei Plätze zurück und beendete das Rennen auf Rang sechs. Die Pace des Mercedes-Piloten war in den USA schwächer als beim Grand Prix zuvor. Siebter wurde Yuki Tsunoda (Red Bull), der nach einer guten Startrunde ein positives Zeichen im Kampf um ein Cockpit in der Formel 1 sendete.

Hülkenberg beendet Flaute Endlich wieder in die Punkte fuhr Nico Hülkenberg. Nach dem Sprint-Crash am Samstag (18.10.) war die Laune beim Deutschen noch gedämpft. Der vierte Startplatz war eine große Chance auf Zählbares. Das holte der Sauber-Pilot am Sonntag nach. Von Platz elf aus ging es in die Punkte. Es ist das erste Top-10-Ergebnis seit seinem Silverstone-Podium Anfang Juli.

Ebenfalls Zähler holten Oliver Bearman (Haas) und Aston-Martin-Routinier Fernando Alonso. Pech hatte Andrea Kimi Antonelli. Der Mercedes-Rookie wurde von Carlos Sainz bei einem übermotivierten Manöver in Kurve 15 am linken Hinterrad getroffen und drehte sich. Mehr als P13 war nicht mehr drin. Für Sainz hatte die Aktion noch ein Nachspiel. Die Stewards wollten mit dem Spanier nach dem Rennen noch sprechen. Damit droht dem Sprint-Dritten eine noch nicht kommunizierte Strafe.