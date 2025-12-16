GP von Monaco: Ab 2026 mit neuem Namen

Wie der Automobile Club de Monaco bestätigt hat, heißt das Rennen künftig Formula 1 Louis Vuitton Grand Prix de Monaco. Damit erhält eines der bekanntesten Rennen im Kalender der Formel 1 erstmals einen langfristig angelegten Titelsponsor aus dem Luxussegment.

Der neue Name ersetzt die bisherige Bezeichnung mit TAG Heuer, das 2024 erstmals als Titelsponsor auftrat. Louis Vuitton übernimmt diese Rolle im Rahmen einer mehrjährigen Vereinbarung, die gemeinsam mit der Formel 1 und dem Automobile Club de Monaco geschlossen wurde. Das Rennen im Fürstentum geht 2026 in seine 83. Auflage.

Sponsorname auf allen offiziellen Dokumenten Mit der Umbenennung wird der Markenname Louis Vuitton künftig fest mit dem Monaco-Grand-Prix verknüpft. Die vollständige offizielle Bezeichnung wird nicht nur in der Kommunikation der Formel 1 verwendet, sondern auch auf offiziellen Dokumenten, im Rahmenprogramm und entlang der Strecke präsent sein. Für das traditionsreiche Stadtrennen bedeutet das eine sichtbare Erweiterung der kommerziellen Identität, ohne den historischen Veranstaltungsort oder den sportlichen Charakter zu verändern.

Die Partnerschaft ist Teil der strategischen Ausrichtung der Formel 1, verstärkt auf globale Premium- und Lifestyle-Marken zu setzen. Louis Vuitton gehört zur LVMH-Gruppe, die seit 2025 über einen auf zehn Jahre angelegten Vertrag offizieller globaler Partner der Formel 1 ist. Bereits beim Grand Prix von Las Vegas hatte ein Unternehmen aus dem LVMH-Konzern eine zentrale Rolle übernommen.

Trophäenbox seit Jahren auf dem Podium Zwischen Louis Vuitton und dem Monaco-Wochenende besteht bereits seit mehreren Jahren eine enge Verbindung. Seit 2021 fertigt das Modehaus die maßgeschneiderte Trophäenbox für die Siegerehrung. Diese wird in den historischen Werkstätten in Asnières-sur-Seine hergestellt und ist fester Bestandteil des Podiums. Für 2026 ist die sechste aufeinanderfolgende Ausführung angekündigt.

Das neue Design der Trophäenbox greift erneut die Farben des Fürstentums auf. Vorgesehen ist ein rotes Monogram-Canvas mit einem weiß-roten V-Motiv, das sowohl für Vuitton als auch für Victory steht und sich an der Flagge Monacos orientiert. Auch dieses Element wird künftig unmittelbar mit dem neuen offiziellen Namen des Rennens verbunden sein.

Auch das Streckenbranding ist neu Zusätzlich zur Umbenennung erhält Louis Vuitton umfassende Sichtbarkeit entlang der Strecke. Dazu gehören Streckenbranding, offizielle Veranstaltungsmedien sowie die visuelle Gestaltung des Rennwochenendes. Das bereits veröffentlichte offizielle Poster für 2026 unterstreicht diese Neuausrichtung und rückt erstmals Start-Ziel-Gerade und Podium in den Mittelpunkt der Gestaltung.

Der Präsident von Liberty Media, Greg Maffei, verwies in einer Stellungnahme auf gemeinsame Werte beider Partner. Er erklärte: "LVMH und die Formel 1 sind zwei globale Marken, die kontinuierlich die Grenzen von Kreativität und Innovation verschieben." Zudem hob er hervor, dass die Skalierung solcher kommerzieller Partnerschaften Teil der langfristigen Wachstumsstrategie der Formel 1 sei.

Der Grand Prix von Monaco 2026 ist vom 4. Juni 2026 bis 7. Juni 2026 terminiert und eröffnet erstmals nicht mehr am traditionellen letzten Mai-Wochenende, sondern den europäischen Teil der Saison. Auch dieser Termin wird künftig unter dem neuen offiziellen Rennnamen geführt.