Formel 1: Was ist Verstappens Nullnummer wert?

Die Hafenrundfahrt in Monaco ist eine Strecke, die auch große Fahrer schnell mal schlecht aussehen lässt. Hier können wenige Zentimeter den Unterschied zwischen Hero und Zero machen. Fragen Sie mal Gabriel Bortoleto. Das linke Vorderrad rasierte nur ganz leicht die Bande der Hafenschikane und schon war die Spurstange dahin.

Der Crash am Ende der ersten Quali-Runde ruinierte dem Brasilianer auch das Rennen am Sonntag. Audi muss weiter auf WM-Punkte warten. Bei Lance Stroll und Charles Leclerc krachte es am Sonntag. Beide stopften ihre Autos an der gleichen Stelle in die Bande. Ausreden suchten beide nicht. Der aufgerissene Asphalt war in beiden Fällen nur ein Randaspekt.

Ein Pilot fuhr in seiner eigenen Liga. Kimi Antonelli zerstörte nicht nur Teamkollege George Russell, sondern auch den Rest des Feldes. Nur der Italiener verdient die Bestnote. Gerne hätten wir erfahren, ob ihm Max Verstappen das Leben etwas schwerer gemacht hätte. Aber beim Niederländer versagte die Technik schon an der Startampel.

xpb Pole, schnellste Runde und der Start-Ziel-Sieg - nur Antonelli verdiente sich in Monaco die Bestnote.

Andrea Kimi Antonelli – Note: 10/10

Besser kann man den ersten GP Monaco nicht gewinnen. Kimi Antonelli war in der Quali, im Rennen und in der Bestzeitentabelle enteilt. Eindrucksvoll ist die mentale Konstanz des Mercedes-Youngsters.

Lewis Hamilton – Note: 09/10

Obwohl Hamilton von Antonelli deklassiert wurde, zeigte er einen Mega-Sonntag. Ferrari-Kollege Leclerc wurde nie zur Gefahr – trotz umstrittener Strafe. Verdienter Lohn: der zweite WM-Rang.

Isack Hadjar – Note: 08/10

Weidwundes Auto, drückende Gegner, aber eine stabile Abwehrmauer: Hadjar verdient sich den Platz in der Formel-1-Elite. Nur der Crash im ersten Training gibt Abzüge.

Oscar Piastri – Note: 07/10

Stoisch sammelt Piastri gute Punkte. Echte Heldentaten fehlen 2026 aber noch. Rechnet man bei ihm das Tempo-Vergehen im Rennen weg, bleibt es ein sehr ordentlicher Sonntag.

Liam Lawson – Note: 08/10

Als besserer der beiden Jung-Bullen trug Lawson zur massiven Punkteausbeute des Farmteams in Monaco bei. Er ging das Rennen auch von weiter vorne an und setzte es smart um.

Arvid Lindblad – Note: 08/10

Der einzige Rookie des Jahrgangs 2026 hat sich nach dem Kanada-Pech zurückgemeldet. Mit dem sechsten Platz feierte Lindblad sein bisher bestes Ergebnis. Wie Lawson blieb er im Chaos cool.

Pierre Gasly – Note: 09/10

Nach dem Rennen war Gasly am Boden zerstört. Die Doppelstrafe habe seinen Podiumstraum zerstört. Der Frust ist fair: Im Qualifying sprang er gekonnt ins Q3 und drehte im Rennen auf.

Alexander Albon – Note: 06/10

Williams-intern lag Albon am Ende vorne. Beim Startplatzausfahren war aber nicht viel Abstand zwischen den beiden Blaumännern. Mehr Glück machte am Ende im Rennen den Unterschied.

Esteban Ocon – Note: 07/10

Der neunte Platz von Ocon ging etwas unter. Graue Resultate in den Trainings und im Qualifying machten den Franzosen zu einer Nicht-Story. Dank Strategin Laura Müller endete der Grand Prix mit Punkten.

Fernando Alonso – Note: 09/10

Selbst mit fürchterlichem Material kann der alte Mann Alonso Ausrufezeichen setzen. Er ging vom Worst-Case-Rennen aus und holte durch Mut, Coolness und Glück einen Punkt.

Gabriel Bortoleto – Note: 04/10

Nach der Quali benotete sich Bortoleto quasi selbst: Setzen, sechs. Für das Rennen war der Q1-Crash mörderisch. Zwei Zentimeter fehlender Abstand kosteten ihm Zähler. Am Ende nur P11.

George Russell – Note: 05/10

Die Abwärtsspirale dreht sich für Russell immer weiter. Beim enterbten Mercedes-Platzhirsch ist das Vertrauen in das Technik-Paket komplett weg, was im Dauerduell gegen Hadjar nicht half.

Nico Hülkenberg – Note: 07/10

Der Freitag gab Hülkenberg Anlass, von Punkten zu träumen. Ein Aero-Schaden raubte dann nötige Zehntel für das Q3. Die Williams-Blockade und eine Strafe verzerrten seine Pace im Rennen.

Franco Colapinto – Note: 06/10

Im Schatten von Gasly fristet Colapinto weiter sein Dasein. Aktuell fehlt einfach zu viel. Das Rennen ging der Argentinier trotzdem solide an – dann kam der Sainz-Kontakt vor dem Tunnel.

Sergio Pérez – Note: 06/10

Normalerweise würden zwei falsche Start-Positionen eine Watsche nach sich ziehen. Mit der gelungenen Fahrt dazwischen und dem nur kurz gewonnenen Punkt verdiente sich Perez trotzdem Respekt.

Carlos Sainz – Note: 06/10

In allen drei Trainings und im Qualifying wurde Sainz Zwölfter. Das Rennen schloss der Spanier nach Block-Taktiken und unglücklichen Feindkontakten auf dem 15. Rang ab. Nicht Fisch, nicht Fleisch.

Charles Leclerc – Note: 06/10

Keine Chance gegen Hamilton, dazu ein unvorteilhafter Unfall: Statt sein Heimpublikum zu begeistern, traumatisierte Leclerc es. Die Bremsen versagten am Ende, aber davor schon die Nerven.

Lance Stroll – Note: 03/10

Letzter Rang bei jedem Zeitfahren und dann noch durch den Rascasse-Abflug Auslöser des Schlusssprints: Strolls Leidensweg setzte sich in Monaco konsequent fort. Wie lange hält die Lust noch?

Lando Norris – Note: 06/10

Ähnlich wie bei Russell läuft es für Titelverteidiger Norris gar nicht. Zweimal warf ihm die Technik Knüppel zwischen die eh schon wackligen Beine. Die Quali blieb dann auch recht blass.

Oliver Bearman – Note: 03/10

Es war ein verkorkstes Wochenende für Bearman. Beim Trainieren verschätzte er sich und kegelte in die Leitschienen. Der Start ging ebenso in die Hose. Bremsen-Probleme bedeuteten das Aus.

Valtteri Bottas – Note: 04/10

Sowohl gegen Kollege Pérez als auch die Technik sieht Bottas aktuell kein Land. Er muss nur die Aston Martin schlagen, was ihm im FP2 sogar misslang. Es droht ein kurzes Comeback.

Max Verstappen – Note: 09/10