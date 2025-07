Wo fährt Verstappen 2026? Jetzt spricht Verstappen Klartext

Nun hatte auch Verstappen selbst genug von der Geheimnistuerei und sprach vor seinem 200. Grand Prix mit Red Bull Klartext: "Für mich war es immer ganz klar, dass ich sowieso bleiben würde", sagte er am Donnerstag (31.7.) in Budapest. "Ich glaube, das war ohnehin die allgemeine Stimmung im Team, denn wir haben ständig darüber diskutiert, was wir mit dem Auto machen könnten. Und ich glaube, wenn man kein Interesse daran hat, zu bleiben, dann hört man auch auf, über solche Dinge zu sprechen. Und das habe ich nie getan."

Derzeit hat McLaren laut Verstappen vor allem beim Thema Reifen einen Vorteil. Auch in den mittelschnellen Kurven sei die Leistung der Papaya-Renner "unglaublich" im Vergleich zu allen anderen im Feld. "Die Rotation, die sie an der Vorderachse haben, ohne das Heck zu verlieren, ist beeindruckend", meint Verstappen. "Das müssen wir auch erreichen."

Verstappen denkt schon an Formel-1-Karriereende

Auch wenn Verstappens Vertrag noch bis 2028 läuft, denkt er schon an die Zeit nach der Formel 1. Dann sieht er sich im Langstreckensport wie er zuletzt ja bereits mit seinem Nordschleifen-Test im Ferrari 296 GT3 bei der Nürburgring Langstrecken-Serie unter dem Pseudonym "Franz Hermann" gezeigt hat. "Ich möchte dann früh anfangen und die richtigen Leute um mich haben, wenn ich hier aufhöre. Ich will die Basics jetzt schon lernen, was man für ein erfolgreiches Rennteam braucht", sagte Verstappen, der mit seinem Team bereits in verschiedenen GT3-Serien aktiv ist.