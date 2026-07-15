Formel 1: Teamchef enthüllt: Deshalb hat McLaren so viel Rückstand

Dieses Jahr kommt bei McLaren alles anders. 2025 feierte das britische Team in Silverstone noch einen Heimsieg und belegte mit seinen Fahrern die ersten beiden Podiumsplätze. In dieser Saison ist die Leistung des Teams zwar keineswegs desaströs, dennoch hinkt man den aktuellen Spitzenteams Mercedes und Ferrari verzweifelt hinterher.

Beim vergangenen Rennwochenende in England brachte McLaren noch einmal ein paar Upgrades mit. Darunter gab es Verbesserungen am Unterboden und den vorderen Bremshutzen. Trotzdem rechnete das Team nicht damit, an der Spitze mitfahren zu können.

Umso größer war daher die Überraschung über den dritten Platz im Sprint. Lando Norris ordnete den Erfolg realistisch ein: "Im Moment ist alles in den Top fünf gut für uns." Damit zeigt der Brite, wo McLaren derzeit im Kräfteverhältnis der Top-Teams steht.

xpb Im Sprint-Qualifying in Silverstone erlitt das Auto von Lando Norris einen Schaden an den vorderen neuen Bremshutzen. Der Brite schaffte es trotzdem noch auf den sechsten Platz vor seinem Teamkollegen Oscar Piastri.

Rund zwei bis drei Monate Rückstand Teamchef Andrea Stella erklärte anschließend, woher der Rückstand kommt. Im vergangenen Jahr habe sich das Team aus Woking bei der Entwicklung noch lange auf die alte Generation der Autos fokussiert, um so die nötige Performance für den Titelkampf gegen Max Verstappen sicherzustellen.

Dann lief auch bei der Konstruktion des 2026er-Modells nicht alles optimal: "Wir haben während der Entwicklung aus konzeptioneller Sicht einige Richtungen eingeschlagen, die wir nun mit zunehmendem Verständnis des neuen Reglements wieder korrigieren müssen. Wir bewegen uns jetzt in eine neue Richtung", erklärte der Italiener.

Die notwendigen Veränderungen würden jedoch mehrere Monate Entwicklungszeit in Anspruch nehmen. Stella schätzt, dass McLaren inzwischen rund zwei bis drei Monate im Rückstand hinter den Top-Teams liege.

xpb Andrea Stella verrät, dass beim aktuellen MCL40 größere Korrekturen notwendig sind.

Kommende Updates Das geplante Upgrade für das kommende Rennwochenende in Spa beinhaltet einen neuen Heckflügel, welcher aber noch dem ursprünglichen Konzept entspricht. Der bereits in Österreich angekündigte "Macarena"-Flügel ist erstmal noch auf unbestimmte Zeit verschoben.

McLaren ist zuversichtlich, dass dieses Update die Performance der Autos ein Stück verbessert. In Ungarn soll dann nochmal groß nachgelegt werden. Laut Stella soll dies die Leistungsfähigkeit des Teams bereits spürbar verbessern.