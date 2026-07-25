Formel 1: Brutale Strafe: Qualifying-Ergebnis nachträglich geändert

Das kurvige Layout des Hungarorings machte Ferrari zum Favoriten auf die Pole-Position und den Sieg am Rennen im Sonntag. Doch dann vermieste Lando Norris den Tifosi die große Qualifying-Party. Der Weltmeister brannte im entscheidenden Q3-Versuch eine fehlerfreie Runde in den bröckelnden Asphalt. Die Uhr blieb am Ende bei 1.17,207 Minuten stehen. Das reichte zur Pole-Position.

Damit steht zum ersten Mal in dieser Saison kein Mercedes auf dem besten Startplatz. Gerne hätte Ferrari für die Wachablösung gesorgt. Doch Lewis Hamilton fehlten im Top-Ten-Finale 12 Tausendstel auf seinen Landsmann. Teamkollege Charles Leclerc konnte sich ebenfalls vor Mercedes-Speerspitze Kimi Antonelli einreihen. Sein Rückstand fiel mit knapp zweieinhalb Zehntel schon etwas deutlicher aus.

Doch nach der Session flatterte bei Ferrari noch unerwünschte Post in den virtuellen Briefkasten. Lewis Hamilton wurde bei den FIA-Stewards vorgeladen. Er hatte nach Abschluss seiner letzten schnellen Runde dem zweiten McLaren von Oscar Piastri in Kurve 1 im Weg gestanden. Der Australier musste seinen Run nach der Blockade-Aktion abbrechen. Für Hamilton hatte er noch ein unfreundliches Handzeichen parat.

xpb Erst knapp die Pole-Position verpasst, dann drei Plätze zurückgestuft.

Hamilton muss drei Plätze zurück Der Rekordsieger machte ein Problem mit der Kommunikation für den Zwischenfall verantwortlich: "Mir wurde erst Bescheid gesagt, als er praktisch schon am Kurvenscheitel direkt hinter mir war. Ich dachte, dass sich alle anderen Autos hinter mir auf einer Out-Lap befinden. Ich dachte, dass alle ihre Runde beenden. Das war keine Absicht."

Teamchef Frederic Vasseur versuchte die Konfusion zu entschuldigen: "Es gab da zu diesem Zeitpunkt zu viele Informationen auf einmal mit der gelben Flagge in der Zielkurve und Piastri. Wir haben ihm alles ins Cockpit gefunkt, aber es kam zu spät." Hamilton erklärte später in der Untersuchung außerdem, dass er sich in einem Streckenabschnitt befand, wo er im Rückspiegel nichts sehen konnte.

Die FIA-Stewards kannten allerdings keine Gnade. Sie ließen die Ausreden nicht gelten und sprachen eine Rückversetzung um 3 Startplätze aus. "Wir waren hier in Budapest von der ersten Session an konkurrenzfähig. Ich habe also Hoffnung, dass wir die Pace haben, um morgen eine Aufholjagd zu starten", erklärte Hamilton, nachdem er von der Strafe erfuhr. "Ich werde diese Nacht hart mit dem Team am Feintuning arbeiten, um für das Rennen bestmöglich aufgestellt zu sein."

xpb Antonelli kassierte eine Strafe für ein Gelbe-Flaggen-Verstoß.

Auch Antonelli kassiert Strafe Eigentlich hätte auch Kimi Antonelli von der Hamiton-Strafe profitiert. Doch der Mercedes-Pilot kassierte ebenfalls eine Strafe, die ihn 3 Startplätze nach hinten wirft. Der Mercedes-Pilot wurde wie Hamilton nach der Session ins FIA-Büro zitiert, wo ihm ein Vergehen unter gelben Flaggen vorgeworfen wurde. Er hatte im letzten Versuch eine persönliche Bestzeit gesetzt, obwohl er in der Zielkurve am kurzzeitig gestrandeten Red Bull von Max Verstappen vorbeikam. Der Niederländer hatte sich gedreht.

Antonelli behauptete zunächst, dass er an der Gefahrenstelle den Gasfuß gelupft hatte. "Ich habe die gelben Flaggen am Eingang der Kurve gesehen. Ich bin dann vom Gas und war bei der Minimalgeschwindigkeit am Scheitel auch deutlich langsamer als bei meinem Versuch vorher. Da habe ich einiges liegengelassen. Sonst wäre sich sicher schneller gewesen als Charles (Leclerc)."

Doch nach der Anhörung kamen die FIA-Kommissare zu einem anderen Urteil. Sie erkannten zwar in den Telemetriedaten, dass Antonelli kurz gelupft hatte. "Aber die Reduzierung der Geschwindigkeit erfolgte nur für einen sehr kurzen Moment. Der Speed an der Stelle des Zwischenfalls mit dem Auto Nummer 3 war sogar etwas höher als in der vorherigen schnellen Runde."

xpb Schon beim GP Österreich wurde Kimi Antonelli im Qualifying von gelben Flaggen ausgebremst. Auch damals war Max Verstappen der Verursacher.

Rückversetzung noch abgemildert Auch der Zeitverlust fiel nicht so hoch aus, wie vom Piloten beschrieben: "Die Zeit in dem betreffenden Mini-Sektor war nur 0,03 Sekunden langsamer als seine Bestzeit. Durch das Lupfen war er zu Beginn des Sektors mit den gelben Flaggen 14 km/h langsamer, aber 3 km/h schneller an der Gefahrenstelle, weil er weniger hart auf die Bremse ging. Die Reduzierung der Geschwindigkeit betrug damit weniger als 1 Prozent.

Das Regelbuch sieht für Vergehen unter gelben Flagge eigentlich eine Rückversetzung um 5 Startplätze vor. Weil es aber eine leichte Geschwindigkeitsreduzierung gegeben habe, sahen die Kommissare mildernde Umstände gegeben, was zu einer Abschwächung des Urteils auf "nur" noch 3 Startplätze führte.

Die Strafe ist trotzdem ärgerlich für Antonelli. Erst vor wenigen Wochen in Österreich durfte George Russell seine Pole Position behalten, nachdem er ebenfalls unter gelben Flaggen gelupft hatte. Antonelli hatte seine Runde damals abgebrochen und wurde dafür kritisiert. Jetzt lupfte er auch – allerdings nicht genug – und wurde dafür bestraft.

* Strafe: +3 Startplätze