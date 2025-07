Problemsuche beim Ungarn-GP: Mercedes baut neue Hinterachse aus

Sechs Rennen lang war der Mercedes eine feste Größe im Feld. Nicht so schnell wie der McLaren, aber konstant. George Russell fuhr damit in den ersten sechs Grand Prix vier Mal auf das Podium. Nach Imola ist ihm das nur noch ein Mal gelungen. Russells Sieg in Montreal war aber nicht die Wende, sondern nur ein einsames Highlight in vielen mittelmäßigen Auftritten.