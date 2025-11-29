Norris-Breitseite gegen Verstappen: "Red Bull redet ständig Unsinn"

Abseits der Strecke war es im WM-Kampf zwischen Max Verstappen und den McLaren-Piloten lange Zeit relativ ruhig geblieben. Christian Horner, der in der Vergangenheit gerne mal gezündelt hatte, ist mittlerweile aus dem Spiel. Und auch Verstappen selbst hielt sich mit Kampfansagen zurück. Zu groß war sein Rückstand über weite Teile der Saison.

Der Weltmeister provozierte die Papaya-Fahrer zuletzt allerdings mit der Aussage, dass er in einem dominanten Auto wie dem McLaren den Weltmeistertitel schon längst eingetütet hätte. Und er lobte Oscar Piastri öffentlich dafür, dass er sich nicht zum Nummer-zwei-Fahrer abstempeln lassen will. Aber so richtig schmutzig wurde es verbal eigentlich nie.

Trotzdem reagierte Lando Norris angefressen, als er auf die Aussagen von Verstappen und mögliche Psychospielchen aus dem Red-Bull-Lager angesprochen wurde. In der Pressekonferenz nach dem Sprint am Samstag (29.11.) schickte der sonst so zurückhaltende Brite eine deutliche Breitseite in Richtung seines Widersachers.

xpb In der Pressekonferenz nach dem Katar-Sprint reagierte Norris etwas dünnhäutig.

"Max hat nicht von allem eine Ahnung" "Max darf alles sagen, was er will, wenn ich ehrlich bin", begann der Brite seine Antwort höflich. "Er hat sich das Recht dazu irgendwie verdient. Er hat vier Weltmeisterschaften eingefahren. Dafür habe ich viel Respekt. Damit hat er sich viel Kredit erspielt. Er hat viel erreicht, mehr als man sich erträumen kann. Max hat generell von vielen Dingen eine Ahnung, aber es gibt auch viele Dinge, von denen er überhaupt nichts versteht."

Nicht nur der gegnerische Pilot, sondern auch das Team von Verstappen bekam den Ärger von Norris zu spüren: "Es ist eben auch typisch für Red Bull, diese aggressive Art und der Unsinn, der ständig geredet wird." Die dünnhäutige Reaktion von Norris zeigt, dass Verstappen mit seiner Aussage offenbar einen Nerv getroffen hat. Eigentlich betonte der WM-Spitzenreiter immer, dass ihn die Psychospielchen kaltlassen.

Mark Thompson via Getty Images Verstappen liebt das Spiel mit der Provokation – genau wie Zak Brown.

Brown teilt gegen Verstappen aus Für die Antwort auf die Red-Bull-Attacken war bisher eigentlich immer McLaren-Boss Zak Brown zuständig. Der US-Amerikaner hatte mit einigen Aussagen vor dem Katar-Wochenende in Richtung von Max Verstappen für Schlagzeilen gesorgt. Im Interview mit dem britischen TV-Sender Sky F1 verglich er den Niederländer mit einem Bösewicht aus einem Horrorfilm, der immer dann auftaucht, wenn man am wenigsten mit ihm rechnet.

Gleichzeitig zollte er Brown dem WM-Gegner aber auch Respekt: "Er hat ein riesiges Talent, liegt auf einem Level mit den ganz Großen. Wir müssen ihn ignorieren, weil wir sowieso nicht kontrollieren können, was er macht. Unser Ziel muss es sein, ganz vorne zu fahren. Dann müssen wir uns keine Sorgen um ihn machen. Aber das ist leichter gesagt als getan."