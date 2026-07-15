24h Nürburgring: Kommt es 2027 zum 24h-Duell Rossi vs. Verstappen?

Die Idee ist nicht neu. Valentino Rossi hat in der Vergangenheit schon häufiger den Wunsch geäußert, ein Mal beim legendären 24h-Rennen am Nürburgring teilnehmen zu wollen. Doch als der Zweirad-Champion erfuhr, dass für das Eifel-Spektakel ein spezieller Führerschein notwendig ist, flaute das Interesse angeblich schlagartig ab. Übungseinsätze in kleineren Klassen soll der Italiener stets abgelehnt haben.

Rossi befindet sich inzwischen im fünften Jahr als GT3-Pilot und hat von der FIA eine Einstufung als Silber-Fahrer erhalten. Wie alle Piloten benötigt aber auch ein international erfolgreicher Superstar zusätzlich zur normalen Rennlizenz noch die sogenannte Nordschleifen-Permit. Hat Rossi diese in der Tasche, wäre ein Start beim 24h-Rennen 2027 in einem GT3-Auto grundsätzlich möglich – sofern alle weiteren Nennkriterien erfüllt sind.

Nach Informationen von Motorsport.com scheint Rossi nun doch bereit für das Abenteuer zu sein. Seit der Vereinfachung der Permit-Regularien im vergangenen Winter ist die Hürde jetzt deutlich niedriger. Rossi müsste nur noch ein Rennen und insgesamt acht Runden im Rahmen eines NLS-Events oder der 24h-Qualifiers absolvieren – ohne dabei durch Fahrfehler oder Strafen aufzufallen.

xpb Valentino Rossi hat auch auf vier Rädern schon einige Erfolge feiern können.

Permit-Einsatz im BMW M2 Racing? Rossi begrüßte die Lockerung und sagte am Rande des 24h-Rennens in Spa, dass er bereits Gespräche mit BMW aufgenommen habe. Das 24h-Rennen befinde sich "definitiv" noch auf seiner Wunschliste. Der Rennfahrer soll sich bereits auf die Suche nach einem freien Startplatz bei einem der verbleibenden NLS-Läufe gemacht haben.

Vertraglich ist der Werkspilot dazu verpflichtet, dabei in einem Rennwagen von BMW zu sitzen. Hier wäre der M2 Racing die naheliegende Wahl, auch mit Blick auf Marketing und Aufmerksamkeit. Der Kundensport-Rennwagen kommt mit 308 PS aus dem B48-Vierzylinder und wiegt 1.498 Kilogramm, was einem Leistungsgewicht von rund 4,8 kg/PS entspricht.

Welches Team Rossi für den Permit-Einsatz wählen würde, ist allerdings noch offen. M2-Racing-Fahrzeuge sind bei klassischen "Permit-Teams" regelmäßig im Einsatz. Offen ist auch noch die Terminfrage. Rossi fährt dieses Jahr eine volle Saison in der GT World Challenge. Das nächste NLS-Rennen am 1. August ist für ihn praktisch ausgeschlossen, weil es mit dem GTWC-Sprint in Magny-Cours kollidiert.

Auch beim NLS-Doppelwochenende Mitte September gibt es eine Überschneidung mit dem 1000-km-Rennen in Suzuka (IGTC), an dem Rossi gerne teilnehmen würde. Sollte er sich doch gegen den Flug nach Japan entscheiden, hätte er mit den beiden 4h-Rennen (12./13.9.) gleich zwei Chancen auf die Permit, was beim launischen Eifel-Wetter nicht schaden kann. Als Alternative bliebe sonst nur noch das NLS-Saisonfinale am 10. Oktober.

Baldauf Bei seiner 24h-Premiere hat Max Verstappen gezeigt, dass er mit den besten Piloten am Ring mithalten kann.

Duell Rossi vs. Verstappen Sollte es tatsächlich klappen mit dem Nordschleifen-Führerschein, wäre 2027 alles angerichtet für das Duell der beiden Mega-Stars. Max Verstappen hatte ja schon Mitte Mai bei seinem ersten 24h-Einsatz gezeigt, dass er auch mit Dach über dem Kopf ganz ordentlich unterwegs ist. Nur ein technischer Defekt verhinderte den Sieg. "Ich habe noch eine Rechnung offen und will auf jeden Fall zurückkommen", erklärte der Niederländer anschließend.

Der Einsatz von Verstappen hatte am Nürburgring einen wahren Hype ausgelöst. Ausverkaufte Tickets und ein neuer Besucherrekord spülten viel Geld in die Kassen. Das Rennen bekam auch international jede Menge Aufmerksamkeit. Sollte nun auch Rossi einen Teil seiner riesigen Fangemeinde aktivieren, könnten die Eintrittskarten nächste Saison noch schneller vergriffen sein.

Das Rennen wird auch 2027 wieder am Fronleichnamswochenende (29./30. Mai) ausgetragen. Noch hat die Formel 1 ihren Kalender für die kommende Saison nicht bekanntgegeben. Man kann nur hoffen, dass am Ende nicht noch eine Terminkollision dazwischen grätscht und das Aufeinandertreffen der prominenten Gaststarter verhindert.