Formel 1: Taktischer Wechsel - Dieser Fahrer muss in Belgien aussetzen

Die Formel-1-Regeln sind klar: Jeder Stammfahrer muss sein Cockpit zwei Mal pro Saison in einer FP1-Session für einen Junioren-Piloten räumen, der nicht mehr als zwei Grand-Prix-Starts auf dem Buckel hat. Eine Ausnahme gibt es nur für die Rookies unter den Stammpiloten, die ja selbst noch lernen und Erfahrung sammeln müssen.

Zu diesen Rookies gehört Fernando Alonso bekanntlich nicht mehr. Also heißt es für den Spanier zwei Mal zuschauen. Nach Informationen von Aston Martin wird der Routinier sein Soll bereits am zehnten Rennwochenende des Jahres in Spa-Francorchamps erfüllt haben. So früh ist kein anderer Fahrer im Feld dran. Schon in Japan hatte Alonso auf der Ersatzbank Platz genommen.

Einspringen darf erneut Jak Crawford. Der Test- und Ersatzfahrer von Aston Martin bekommt damit eine weitere Chance, sein Talent im AMR-26 zu zeigen. Die Möglichkeiten, mit dem langsamsten Auto im Feld positiv in Erscheinung zu treten, sind allerdings begrenzt. Für den US-Amerikaner gilt vor allem die Devise, nichts kaputtzumachen.

Aston Martin Mit dem AMR-26 in der aktuellen Form gibt es in Spa-Francorchamps nichts zu holen.

Aston Martin wechselt taktisch Dass Aston Martin mit Fernando Alonso das Aussetz-Pensum so früh in der Saison erfüllt, hat einen einfachen Grund. Aktuell kann man mit dem von vielen Kinderkrankheiten geplagten Auto sowieso keinen Blumentopf gewinnen. Ob Alonso das erste Training zur Vorbereitung des Wochenendes nutzt oder nicht, spielt keine große Rolle.

Auf der Power-Strecke von Spa-Francorchamps dürfte der Rückstand mit dem leistungsschwachen Honda-Motor sogar noch größer ausfallen, als auf den anderen Grand-Prix-Kursen im Kalender. Aston Martin hat also mit dem Einsatz eines Junior-Piloten nichts zu verlieren.

xpb Fernando Alonso hofft, dass die Misere mit den angekündigten Upgrades beendet wird.

Update kommt in Budapest Das dürfte sich schon sieben Tage später in Budapest ändern. Dann soll endlich das große Upgrade-Paket für das Auto parat stehen. Teamchef Adrian Newey hat angekündigt, dass man damit endlich den ersten Q2-Einzug des Jahres feiern will. Wenn alles wie geplant läuft, sollen auch die Punkteplätze wieder in Reichweite kommen.

Honda wird sein erstes Motoren-Upgrade direkt nach der Sommerpause an den Start bringen. Die Japaner haben Zandvoort als Deadline definiert, zu der es endlich die erhoffte PS-Spritze geben soll. Für Alonso und Co. beginnt die Saison also in der zweiten Hälfte ganz neu. Immerhin hat man dann die Rookie-Einsätze schon aus dem Weg geräumt.