Formel 1: Komplett neues Auto nach der Sommerpause - Geht der Williams-Plan auf?

Eigentlich sollte das neue Reglement in der Saison 2026 der Startschuss für Williams werden, um endlich wieder ganz vorne anzugreifen und an alte Glanzzeiten anzuknüpfen. Umso größer fiel dann die Enttäuschung aus, als der Rennstall einen der größten Fehlstarts der Teamgeschichte hinlegte.

Die Misere fing schon in der Winterpause an. Probleme mit der Fertigstellung des Autos und eine hohe Durchfallquote bei den Crashtests führten zu einer Verschiebung des ganzen Zeitplans. Die Shakedown-Woche von Barcelona musste man ganz aussetzen. Bei den Proberunden in Bahrain gab es noch jede Menge Probleme auszusortieren.

Schnell wurde klar, dass die Pace des Autos nicht reichen würde, um regelmäßig um Punkteplätze kämpfen zu können. In den ersten sieben Rennen schafften es Alex Albon und Carlos Sainz nicht ein einziges Mal in die dritte Runde der Qualifikation. Dass am Ende immerhin elf WM-Zähler raussprangen, war vor allem der guten Leistung des Rennteams an der Strecke zu verdanken.

xpb Die Williams-Piloten müssen noch etwas warten, bis es richtig vorangeht.

Williams-Wende nach der Sommerpause Auch drei Monate nach dem Saisonstart liegt das größte Problem des FW48 noch im Übergewicht. Mit einigen Sofortmaßnahmen konnten zwar schon ein paar überflüssige Pfunde abgespeckt werden, zum Mindestgewicht fehlt aber immer noch ein gutes Stück. Damit geht alleine schon eine knappe halbe Sekunde pro Runde verloren.

Teamchef James Vowles bedauert, dass die Möglichkeiten, bei der Diät schnelle Fortschritte zu machen, in Zeiten des Budget-Caps begrenzt sind. "Man kann nicht einfach die gleichen Teile noch einmal leichter bauen. Man muss die Gewichtsreduzierung immer auch mit einem Performance-Upgrade verbinden, damit es sich lohnt."

Das Ende der Misere kommt aber so langsam in Sicht. Vowles bittet die Fans nur noch um ein paar Rennen Geduld: "Wir haben schon einen guten Entwicklungsfahrplan aufgestellt. Den Rückstand werden wir aber nicht auf einen Schlag aufholen. Es wird in Silverstone ein paar neue Teile geben, vielleicht kommen ein paar Elemente auch erst in Spa. Nach der Sommerpause werden wir dann ein ganz neues Auto an die Strecke bringen."

xpb James Vowles will das Ruder noch in dieser Saison herumreißen.

Last-Minute-Upgrade Dann soll der FW48 auch endlich am Gewichtslimit liegen und wieder regelmäßig in der vorderen Hälfte des Feldes vertreten sein. Der Komplett-Umbau mitten in der Saison ist ein großer Kraftakt für einen Rennstall, bei dem sich viele Abteilungen immer noch in einer großen Umbruchphase befinden.

Da stellt sich natürlich die Frage, ob man nicht besser auf die B-Version verzichtet und die Ressourcen auf das kommende Modell für 2027 verschoben hätte. Vowles will aber unbedingt noch in dieser Saison zeigen, dass man eine schlagkräftige Truppe hat. Nach der Sommerpause soll endlich die Post abgehen.

"Das hört sich auf den ersten Blick relativ spät an. Aber wir haben jetzt erst ein Drittel der Saison hinter uns. Und selbst nach der Sommerpause bleiben noch neun von 22 oder 23 Rennen übrig. Wir haben also Zeit, unsere Situation zu korrigieren. Aber wir müssen uns jetzt beeilen", spornt der Teamchef seine Truppe an.