Fahrer-Umfrage zu Verstappens Titelchancen: Von 10 bis 100 Prozent

McLaren spürt den Atem von Max Verstappen. Dabei ist der Red-Bull-Pilot noch unendlich weit weg. Oscar Piastri hat 69 Punkte Vorsprung, Lando Norris 44. Unter normalen Umständen ist das bei sieben noch ausstehenden Rennen und der Qualität des McLaren-Mercedes fast unmöglich. Doch was ist bei Verstappen schon normal?

Bereits in Baku zeigte sich, dass die McLaren-Stars mit dem Gespenst Verstappen im Hinterkopf fahren. Piastri erlebte das schlechteste Wochenende seiner noch jungen Formel-1-Karriere. Crash, Fehlstart, Crash. Macht null Punkte. Der erste Komplettausfall seit 44 Rennen. Auch Lando Norris küsste zu oft die Mauer. Der siebte Startplatz rächte sich. Der WM-Zweite kam im Rennen nicht mehr nach vorn. Ehrliche Bilanz: "Wir hatten in Baku ein Auto zum Gewinnen, aber Oscar und ich haben einen schlechten Job gemacht."

Noch hofft man bei McLaren, dass Red Bull in Monza und Baku von der Streckencharakteristik profitiert hat und sich auf Strecken, die mehr Abtrieb verlangen, das alte Kräfteverhältnis wiederherstellt. Wobei McLaren-Teamchef Andrea Stella warnt: "Red Bull ist überall besser geworden. Wir wissen nur noch nicht, um wie viel."

Wirft Verstappen einen Köder hin Der Marina Bay Circuit in Singapur ist eine McLaren-Strecke. Viel Abtrieb, hohe Reifenabnutzung, viele Bodenwellen, heißes Wetter. Das alles spielt in die Karten der Papaya-Renner. Sollte Verstappen auch hier Punkte gutmachen, dann wird der Druck auf Piastri und Norris weiter zunehmen. Das sieht man nicht nur teamintern so. Norris gibt zu: "Mit Max musst du immer rechnen. Ich würde sagen, seine Chancen sind auf jeden Fall größer als null Prozent."

In Singapur äußerten sich bei der offiziellen FIA-Pressekonferenz Freund und Feind zu der Frage, ob der Weltmeister noch Chancen hat, seinen Titel zu verteidigen. Esteban Ocon wollte sich nicht auf eine Prozentzahl festlegen, meinte aber: "Wirf Max einen Köder hin, und er greift danach. Ich wette, er hat wieder Blut geleckt. Und normalerweise nutzt er jede Gelegenheit, die sich ihm bietet."

Charles Leclerc wird da schon konkreter. "Ich sage 20 Prozent." Und er begründet seine Meinung auch: "Ferrari, Red Bull und Mercedes haben sich über den Winter ungefähr gleich viel gesteigert. Nur McLaren hat einen größeren Sprung gemacht. Seitdem rätseln alle, wie McLaren das geschafft hat. Es hat den Anschein, als hätte Red Bull mit seinem Upgrade in Monza einen Teil des Geheimnisses entschlüsselt."

xpb Die Fahrer wurden am Donnerstag in Singapur nach den Titelchancen für Verstappen gefragt.

Russell geht auf 100 Prozent Alexander Albon gibt Verstappen eine 15-prozentige Chance. Verstappens wahrscheinlich neuer Teamkollege für 2026 Isack Hadjar geht mit 10 Prozent noch eine Stufe tiefer, beeilt sich aber zu sagen: "Das ist bei dem riesigen Punkterückstand, den Max hat, schon viel." George Russell meint mit einem Augenzwinkern: "Ich gebe ihm 100 Prozent. Weil es Max ist." Norris spottet zurück: "Da spricht ein guter Freund von Max."

Max Verstappen selbst sieht seine Titelchancen mathematisch: "Ich gebe mir 50 Prozent. Entweder es klappt oder es klappt nicht." Der WM-Dritte will sich mit dem Gedanken an die WM nicht belasten. Auch nicht nach seinem Dopppelschlag in Monza und Baku.