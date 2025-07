Schrottreifer BMW 3er E36 angehalten: Campingstuhl als Fahrersitz

In Deutschland gilt der BMW 3er der Generation E36 als eines der Automodelle seiner Ära, die noch relativ häufig in gepflegtem Zustand auf den Straßen unterwegs sind. Das Fachmagazin "Oldtimer Markt" berichtete im April 2024 von einer starken Überlebensrate von zwölf Prozent. Das liege vor allem daran, dass die Coupé- und Cabrioversionen sowie die Topmotorisierungen bis hin zum M3 (siehe Video nach dem dritten Absatz) früh als begehrens- und deshalb aufhebenswerte Klassiker angesehen wurden.

In Australien scheint die Wertschätzung für die Neunzigerjahre-3er dagegen nicht so groß wie hierzulande zu sein. Doch vielleicht handelt es sich bei diesem schrottreifen BMW E36 in Burgunderrot ja auch um einen bedauernswerten Einzelfall. Bedauernswert ist jedenfalls sein Zustand, was seinen Fahrer, einen 64-jährigen Mann, jedoch nicht davon abhielt, die betagte Mittelklasse-Limousine über öffentliche Straßen zu bewegen.

Er war laut Polizeibericht am 21. Juli gegen 15:15 Uhr in Cranbourne North in der Nähe von Melbourne unterwegs, als eine Streife auf den BMW aufmerksam wurde. Der Grund: Ihm fehlte die Motorhaube; das Triebwerk fuhr quasi im kompletten Cabriomodus über die Straßen in Südost-Australien. "Die Polizei glaubte zunächst, sie hätte sich getäuscht", heißt es in der Pressemeldung zu dem Fall, der im weiteren Verlauf allerdings eine weit fortgeschrittenere Schrottreife zutage fördern sollte.